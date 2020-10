Dodik: Intervencionizam međunarodne zajednice BiH doveo do nemogućnosti

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će sutra u Briselu reći da je intervencionizam međunarodne zajednice doveo BiH do nemogućnosti.

"To ću reći svima s kojima budem razgovarao. BiH je zarobljena iluzijom koju su posijali međunarodna zajednica i Bošnjaci. BiH ne može da dođe do realnog političkog života u kojem postoje tri konstitutivna naroda koji treba da se dogovaraju konsenzusom, nego se stalno pokušava pribjeći nekom nametanju", rekao je Dodik večeras za ATV.

On je istakao da je kongresmen iz SAD, koji predlaže rezoluciju o BiH, plaćeni bošnjački lobista, što je poznato.

"Šta rezolucija znači za mene? Mogu ih donositi koliko hoće. Ovdje nije bila agresija kao što navode u rezoluciji. Po čemu smo mi agresori ovdje gdje smo rođeni? Agresije nije bilo i ponoviću da u Sarajevo idem zato što moram u ime Republike Srpske. Ovaj grad je potpuno muslimanski, kao i što je Banjaluka naša i dajte da prestanemo više stvarati iluziju", naglasio je Dodik.

Govoreći o ekonomskoj situaciji, Dodik je naveo da Srbija u regionu ima najniži pad bruto domaćeg proizvoda od 6,3 odsto, zatim Republika Srpska od 6,9 odsto, dok Federacija BiH ima pad od 9,7 odsto.

"To Republici Srpskoj nije palo s neba jer je neko vodio. Imamo najveći broj registrovanih zaposlenih u Banjaluci za sve ovo vrijeme i na to sam ponosan. U epidemiji virusa korona vodili smo Srpsku na način da smo obezbijedili da nam rastu direktni porezi za 11 odsto u posljednja dva mjeseca, i to nam omogućava potpunu likvidnost budžeta", kaže Dodik.

On je naglasio da Srpska penzije isplaćuje dva dana prije predviđenog roka za šta je obezbijeđeno više od 90 miliona KM.

"Nikada nismo imali nižu stopu zaduženosti, dok je za vrijeme vlasti SDS-a i PDP-a bila mnogo viša. U ovakvim okolnostima u kojima radimo knjižimo uspjeh. Treba reći da je Srpska među prvima donijela potrebne mjere u vrijeme virusa korona, a odnosile su se na privredu i ostale sektore", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, najmanji broj otpuštenih radnika je u Republici Srpskoj zato što je privredu finansijski pomogla Vlada Srpske.

"Mogu odgovorno da kažem da su naše finansije stabilne i da nećemo imati nijedan izazov do kraja ove godine. Pravimo nove projekcije za iduću godinu i mogu da potvrdim da će biti finansijski stabilna", naveo je Dodik.

On je ponovio da mu je primarni cilj Republika Srpska i da ide u Sarajevo da spriječi štetu koja bi mogla biti nanesena Srpskoj i srpskom narodu.

"Mi radimo dobro u Republici Srpskoj. Od Banjaluke, Doboja, Bijeljine do Istočnog Sarajeva, gdje ćemo narednih dana otvoriti trg. Time volim da se bavim, odnosno da unapređujemo naše društvo", rekao je Dodik.

Govoreći o odluci Centralne izborne komisije (CIK) BiH da zabrani učešće Ujedinjenoj Srpskoj na predstojećim lokalnim izborima, Dodik je ocijenio da u svijetu više nema zemalja diktatorskog karaktera koje se na ovakav način upliću u izbore.

"U svakom slučaju imamo atmosferu na koju često ukazujemo, a to je da je riječ o zloupotrebi izbornog procesa. Ova atmosfera se kreće od toga da je došlo do neregularnog izbora CIK-a koju ignorišu svi, pa i međunarodna zajednica, koja nama ovdje drži predavanja o demokratičnosti i vladavini prava. Potpuno je neprihvatljiva odluka CIK-a i iznenađen sam. Postavlja se pitanje - šta je sljedeće i na koji način će očistiti političku scenu u Srpskoj da bi dobili svoje poltrone", pita Dodik, koji je i lider SNSD-a.

On je ponovio da je odluka neodrživa i da će pozvati koalicione partnere SNSD-a u Srpskoj da se vidi kako će se ponašati u budućnosti, te da se time ugrožavaju temelji postojanja BiH.

Dodik smatra da BiH pokušava da upravlja obavještajna struktura u kojoj se nalaze SDA i PDP i da je sva aktivnost prljavog karaktera usmjerena na Srpsku i njene funkcionere.

"Očigledno da slavodobitnost koju promoviše PDP govori da je ova politička partija upletena u donošenje ove odluke CIK-a. U suštini PDP je sa Bakirom Izetbegovićem (lider SDA) izabrao članove CIK-a, a politika SDA je da očekuju da na narednim opštim izborima vrate PDP i SDS kao partnere. PDP i SDS održavaju izdajnički kapacitet i sve što su ostavili na nivou BiH je štetno po Srpsku, a primjer jeste Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara", rekao je Dodik.

On smatra da spekulacija koja se odnosi na izbore ima dalekosežne posljedice i nisu joj cilj lokalni izbori.

"Cilj je priprema za neke naredne izbore kao što je ovo sa Nenadom Stevandićem (Ujedinjena Srpska) da se diskfalifikuje za malu stvar. Kao u Srpskoj su lopovi, a tamo kod njih nisu što nije tačno", kaže Dodik.

Dodik: U lokalne zajednice uložena znatna sredstva

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je večeras da će u izbornoj kampanji njegova politička partija stanovnicima predočiti realno stanje, te da je činjenica da su u lokalne zajednice uložena znatna novčana sredstva za realizaciju infrastrukturnih i ostalih projekata.

"Ako krenemo od Banjaluke, onda je realno stanje da je gradonačelnik Igor Radojičić zajedno sa nama napravio odličan posao jer je u grad uloženo više od milijardu KM. Banjaluka je široka i demokratska i već sada mogu da proglasim pobjedu SNSD-a, kao i Radojičića", rekao je Dodik.

On je istakao da je prodaja glasova kriminal i da se SNSD nikada time nije služio.

"Neka Centralna izborna komisija /CIK/ BiH skine spekulante i ukine glasanje u odsustvu. Mi se time nismo bavili i to je kriminal. CIK se nije bavio ovim pitanjem, a ljudi iz SDS-a i PDP-a sjede u ovoj komisiji. Svaki dan iz PDP-a govore kako su izbori pokradeni, a činjenica je da su ih već sada izgubili i to je problem što ne žele da kažu", kaže Dodik.

On je naglasio da su značajni projekti realizovani u Doboju, gdje uloženo više od 750 miliona KM.

"Gradimo novu bolnicu u ovom gradu, kao i sportsku dvoranu. Značajn je i projekat stambenog zbrinjavanja mladih bračnih parova, što je politika SNSD-a i veoma je dobra sinergije ljudi koji su okupljeni oko naše stranke. Nastavljamo da gradimo auto-put prema Modriči i Bijeljini", naveo je za ATV Dodik, koji je i srpski član Predsjedništa BiH.

On kaže da je investiciona ekspanzija primijetna i u Gradišci i da je od premijera Hrvatske Andreja Plenkovića tražio da nakon izgradnje mosta na Savi bude završena dionica od mosta auto-puta kod Okučana, a narednih dana biće raspisan tender za izgradnju saobraćajnice.

Prema njegovim riječima, vlast u Srpskoj intenzivno radi i bori se za poboljšanje uslova života.

Komentarišući razgovore sa zvaničnicima Hrvatske, Dodik je rekao da se ova zemlja snažno zalaže za odbranu Ustava BiH koji je urušen u Sarajevu i dijelu međunarodne zajednice.

"Sasvim je logično da se ta politika poklapa sa srpskom, odnosno da tražimo da se poštuje konstitutivnost naroda. Nije fer da Željko Komšić bude izabran u ime Hrvata", rekao je Dodik.

On je naveo da u BiH nikada neće biti građanski sistem, jer postoje tri konstitutivna naroda.

"SAD i EU su neprincipijelno podržavali visoke predstavnike koji su kršili Dejtonski sporazum. Ako se ovako nastavi, funkcionisaće samo Republika Srpska", kaže Dodik.

On je ocijenio da je EU u strukturalnoj krizi.

"Evropa ne voli da pričamo o njihovim problemima. Kada govorimo o migrantima, naša politika je da im je potrebno zabraniti ulazak, ono što uđe treba izbaciti iz BiH, a ako ih Evropa hoće, neka ih vodi i to uvijek kažem", rekao je Dodik.

On je ponovio da Visoki sudski i tužilački savjet nije u skladu sa Ustavom, bez obzira na mišljenje Evrope.