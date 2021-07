Dodik: Ispred Srebrenice ne može stajati riječ genocid jer se nije dogodio

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da Izvještaj komisije za Srebrenicu ukazuje da ispred Srebrenice ne može da stoji riječ genocid, jer se on nije dogodio.

Prema Dodikovim riječima, to su utvrdili stručnjaci za Holokaust i genocid, i to najeminentniji iz Njemačke, SAD, Izraela, Italije, Japana i Srbije.

"To je naša istina o tome. Mi prihvatamo izvještaj, iako on nije nimalo lak za srpsku stranu, jer je tamo rečeno na koji način su nedgovorni pojedinci počinili zločine. Tamo se zaista desio zločin, ali je isto tako presuđeno za to", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, sve i jedan Srbin koji je evidentiran da je imao ulogu u Srebrenici priveden je ili Haškom sudu ili Sudu BiH.

"U tom pogledu to je za nas završena priča. Što se tiče opisa događaja, smatramo da su relevantniji stručnjaci koji su o tome govorili nego što su to bile politički motivisane sudije koje su, prije nego što je počeo proces, donijele odluku o tome šta bi trebalo da se presudi", naglasio je Dodik.

On je napomenuo da je Izvještaj nezavisne međunarodne komisije za stradanje svih naroda u srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine veoma jasan.

"Sačinili su ga međunarodni stručnjaci u različitim oblastima, pravnici, patolozi, filozofi, novinari i drugi koji su bili uključeni. Ja im svima zahvaljujem", ponovio je Dodik.

Dodik je naveo da oni to nisu morali, te da su radili uz minimalne troškove, kao što su smještaj i putovanja.

"Nisu imali nikakve druge naknade, radili su kao vrsni profesionalci, dokazani u svojim strukama", rekao je Dodik.

Izvještaj o Srebrenici od juče je dostupan javnosti na internet stranicama Komisije i Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih.

"Šmit za Republiku Srpsku nije relevantan"

Dodik izjavio je danas da ima najavu da bi 3. avgusta u Predsjedništvo trebalo da dođe Kristijan Šmit, te da će najvjerovatnije otići na taj sastanak i poručiti mu da za Republiku Srpsku nije relevantan.

"Što se tiče njegove uloge visokog predstavnika, koju su izmislisli, ako ne bude potvrde u Savjetu bezbjednosti, ne mislim da prihvatim saradnju sa Šmitom u bilo kom segmentu", poručio je Dodik.

Dodik je naglasio da je sve drugo što se pokušava oko ovog pitanja neprihvatljivo za Republiku Srpsku, kako je to odlučila i Narodna skupština.

"Nemam problem da mu to kažem i daleko oštrije, imajući u vidu nepovjerenje koje mi imamo generisano stalim prisustvom Germana, koji su pokušavali da modeliraju ovaj prostor", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska nema nijednog promila razloga da vjeruje visokom predstavniku bez obzira na to odakle dolazio, a pogotovo kad dolazi iz tog dijela svijeta.

"Ta dio svijeta je ovdje u dva navrata, u Prvom i Drugom svjetsklom ratu, nanio Srbima neprocjenjive gubitke. NJemačka je bila generator raspada bivše Jugoslavije, a sada se razotkrivaju događaji, uloga u vezi sa bombardovanjem i laži njihovog tadašnjeg ministra odbrane, koji je lagao njemačku javnost i parlament o tome da se na stadionu u Prištini nalazi logor koji prave Srbi", podsjetio je Dodik.

Prema njegovim riječima, sve su to bile špekulacije i laži, zbog koji Srbi moraju biti veoma direktni i sa stanovišta činjenica veoma okrutni.

"Nemam nijedan razlog da to sve ne kažem ni sada, ni u oči Šmitu. Vjerovatno ću otići na taj sastanak i to će biti moj jedini sastanak s njim u institucijama. Poslije možemo da se privatno srećemo u kafanama", napomenuo je Dodik