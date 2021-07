Dodik: Istina koju treba braniti zakonima i silom nije istina

ISTOČNO SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da nema te odluke ni autoriteta koji će promijeniti istinu o ratu, ali i o političkoj stvarnisti u BiH, pa tu ništa ne može ni posljednja odluka međunarodnog mešetara Valentina Incka.

"Zastrašivanje Srba zbog istine završiće debaklom onih koji misle da se jedan narod, koji je kao malo koji stradao za slobodu, na ovakav način može utamničiti ili zastrašiti", poručio je Dodik.

On je naglasio da je Incko to dobro znao, pa takvu odluku nije donio na primjer prije 12 godina kada je došao, već je to uradio odlazeći iz BiH, bez ikakve odgovornosti za događaje koji će uslijediti, jer je uzeo milione evra u toj zemlji ne pokazavši ni zrno odgovornosti.

"Istina koju treba braniti zakonima i silom nije istina, jer ako je nešto očigledno i ako je nešto stvarno ne treba mu nikakva odbrana, pa je jasno kakvu Incko istinu brani i ko mu zbog toga aplaudura", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH istakao je da je 26 godina prošlo od građanskog rata i za 26 godina nije se uspjelo sa nametanjem kolektivne krivice niti je laž postala istina, tako ni Inckova posljednja pakost neće imati više uspjeha.

"Čak i da zapuše usta svim Srbima, kako da ućutkaju međunarodne autoritete poput Gideona Grajfa, sudije poput Matimba Nijambe, koja je izuzela mišljenje u sudskom procesu generalu Ratku Mladiću, i brojne druge svjetske autoritete", konstatovao je Dodik.

On je ukazao da Republika Srpska nema nikakvu obavezu da konstruktivno priđe novonastaloj situaciji, jer ništa nije učinila da do ove situacije dođe i poručio da oni koji su zapalili vatru misle kako će ugasiti požar.