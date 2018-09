Dodik: Istinu o smrti Dragičevića tražiti od tužilaštva

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da bi volio da se što je prije moguće dođe do istine o smrti mladića Davida Dragičevića, ali da to treba da se traži od tužilaštva, a ne da se javnosti šalju neke druge poruke.

"Samo učešće opozicionih prvaka (na skupovima) govori da je to politički motivisano i zloupotrijebljeno i da konačno taj čovjek (Davor Dragičević) i ta grupa ljudi moraju da shvate da to definitivno ima politički predznak i da to nije samo priča o istini", rekao je Dodik novinarima u Višegradu.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da građani ne zaslužuju da slušaju onakve poruke i sva ta dešavanja.

"Naša glavna ideja vodilja jeste da se naše institucije moraju da budu stabilne i jake i da rade svoje poslove i da ne treba da promovišemo bilo šta što bi moglo da ugrožava te institucije", naglasila je Cvijanovićeva.

Davor Dragičević, otac tragično stradalog mladića Davida Dragičevića, i članovi grupe "Pravda za Davida" proveli su noć ispred Policijske uprave Banjaluka, tražeći da "bude otkriveno ko je ubio Davida".

"Rok je 5. oktobar do 18.00 časova da budu otkrivene ubice. Ako do tada ne budu svi privedeni, grupa 'Pravda za Davida' uzima pravdu u svoje ruke", rekao je Davor Dragičević.