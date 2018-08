Dodik: Istrajaćemo na donošenju deklaracije Srpske i Srbije

ISTOČNO SARAJEVO - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da se bira trenutak kada će biti usvojena zajednička deklaracija Srpske i Srbije o opstanku srpskog naroda, napominjući da Srbija sada ima važnu političku aktivnost u pregovorima o Kosovu i Metohiji.

"Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za deklaraciju i čekamo da Srbija krene dalje. Srbija sada ima veliku političku poziciju u vezi sa pregovorima o Kosovu i Metohiji. Nastavićemo da radimo na deklaraciji, ne da bi se inatili oko toga. Ono što su naša pitanja, naša suverenost, naša prava - to ćemo učiniti", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

On je istakao da je Kosmet prvorazredno političko pitanje srpskog naroda i državno pitanje Srbije, koje je ranije bilo "izgubljeno" i koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uspio da vrati.

"Trebalo bi svi da se u okviru srpskog naroda okupimo i vidimo kako ćemo se ponašati u tom slučaju. Mi iz Republike Srpske imamo odlučujuću priču oko toga, jer nismo priznali Kosovo", napomenuo je predsjednik Srpske.

On je naveo da se u medijima pojavila ranija izjava ubijenog srpskog advokata Dragoslava Ognjanovića, koji je rekao da je nekadašnji visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun, krijući ušao na Kosovo i da je rekao da ga šalje nekadašnji britanski premijer Toni Bler da bi "ubijao Srbe", te da taj snimak postoji u Haškom tribunalu.

Govoreći o konstitutivnosti Srba u FBiH, Dodik je naveo da je nezadovoljan zbog činjenice da nije riješeno to pitanje koje je uvijek potencirao, ali da vjeruje da će biti riješeno ubrzo.

On je rekao da Vlada Republike Srpske ima korektan odnos prema boračkim kategorijama i porodicama poginulih boraca, te da je odgovornost prema toj kategoriji stanovništva vidljiva.

"U tom pogledu, društvo je učinilo sve što je moglo, i više od toga da reaguje na potrebe ljudi i da ih zbrine u stambenim objektima. Prvi program je podrazumijevao da više od 8.000 porodica poginulih boraca bude smješteno u okviru dva segmenta - prvi je smještajem u stambene zgrade, i nema opštine gdje to nismo uradili, a drugi je novčanim sredstvima dovoljnim za izgradnju kuće. Taj projekat smo završili", istakao je Dodik.

On je napomenuo da postoje pojedinačni slučajevi koji nisu obuhvaćeni zbog proceduralnih ili nekih drugih razloga, ali će i to biti učinjeno.

Dodik je rekao da u opštini Istočno Novo Sarajevo potrebno izgraditi još 30 stanova, dodajući da bi volio da to pitanje bude riješeno i da svi dobiju stanove.

"Oluja" - akcija etničkog čišćenja Srba

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Istočnom Sarajevu da je hrvatska akcija "Oluja" bila akcija etničkog čišćenja srpskog naroda i da je degutantno što Hrvatska slavi stradanje jednog naroda.

On je istakao da je to bio strašan udarac srpskom narodu i da bi Hrvati trebali da pokažu svoje civilizacijsko dostignuće i procesuiraju one koji su počinili zločine nad Srbima.

"Sutra ću biti u Srbiji na obilježavanju tog zločina nad Srbima i svoj odnos prema tome sam odredio. Smatram da su Hrvati i hrvatska država izvršili etničko čišćenje i niko nam iz naše percepcije i sjećanja ne može da izbije razmišljanja o tome da je `Oluja` slijed događaja iz Drugog svjetskog rata kada su Hrvati htjeli da etnički očiste taj prostor", izjavio je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

Foto. Srna

On je rekao da se njegovi razgovori sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem vezani za ove teme završaju sa jasnim uvjerenjem da Srbija i Republika Srpska neće dozvoliti da se bilo gdje preduzmu takve akcije prema Srbima, gdje god se nalazili.

"Naravno da svi zajedno moramo da saniramo nekako posljedice tog zločina koji su nesumnjivo počinjeni. Ne godi mi kao čovjeku što Hrvati obilježavaju pobjedu nad stradanjima jednog naroda. Mislim da je degutantno da na taj način neko obilježava stradanje jednog naroda, ali to je njihova stvar", naglasio je predsjednik Srpske.

Na konstataciju novinara da, ipak, sarađuje sa Hrvatima, Dodik je istakao da, braneći poziciju konstitutivnih naroda, brani prvenstveno srpsku nacionalnu konstitutivnost i da na nivou BiH ni jedan narod ne bi trebalo da majorizira drugi.

"Osnovna tendencija bošnjačke politike u BiH jeste majorizacija, sada hrvatskog, a kasnije i srpskog naroda. Moja politička odluka da branim majorizaciju kao proces, odnosno da je odbijem vezano je za sve narode na ovim prostorima", kaže Dodik.

On je podsjetio da su politički Bošnjaci i Hrvati, zajedno sa međunarodnom zajednicom, bili usmjereni protiv Republike Srpske, a da danas postoje ozbiljne nesuglasice među njima, dok Srbi, u političkom smislu, malo komfornije žive u Republici Srpskoj i na nivou BiH.

Komentarišući izjavu da će ukoliko dođe do uključivanja /samoproglašenog/ Kosova u UN i druge međunarodne institucije, taj isti put zatražiti i Republika Srpska, Dodik je podsjetio da je Narodna skupština Republike Srpske, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, donijela zaključke u kojima je rečeno da će, u koliko se takve stvari budu desile, isto tražiti i Srpska.

"Bez obzira kako ima skeptika, posebno okupljenih oko stare američke administracije i odlazećeg ambasadorka u BiH /Morin Kormak/, koja želi da održi svoj uticaj, moraju da znaju - Republika Srpska se vraća na prvo mjesto u BiH – ili ćete to prihvatiti ili nećemo biti u BiH", poručio je predsjednik Srpske.

O slučaju Dragičević, Dodik je rekao da je vidljivo da se radi o politizaciji slučaja.

"Politizacija se vrši iz dana u dan i mi znamo šta se dešava, a postoje i institucije koje to rade", rekao je on.

On je rekao da želi da demantujem mnoge neistine i laži, ali da kao predsjednik mora da reaguje u slučaju kada se neko iz te grupe pojavi i kaže da treba ukinuti Republiku Srpsku.

"Ja ću je braniti Republiku Srpsku od njih i nastaviću to da radim", naglasio je Dodik i dodao da "ne može neko doći da se obrati u parlament i slagati".