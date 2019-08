Dodik: Ivanić je glasao za NATO

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da je njegov prethodnik Mladen Ivanić glasao da je strateški cilj BiH put u NATO, te da nijednom nije potegao zaštitu vitalnog interesa Srba u BiH.

Dodik je rekao da ne mora da poštuje to što je Ivanić uradio u vremenu kada je Narodna skupština Republike Srpske osam mjeseci ranije potvrdila vojnu neutralnost Srpske.

"Ivanić nije poštovao odluku parlamenta, ali ja je poštujem. Kada god budem imao dilemu šta da uradim, tražiću njen stav. Dakle, Srpska je mjesto konačnih odluka, a ne BiH, iako neko pokušava da je nametne u tom smislu. BiH je sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i to mora da se poštuje", naglasio je Dodik.

On je naveo da se u prošlosti glasalo u vezi sa NATO-om, ali da tada nije bilo pomenute odluke o vojnoj neutralnosti.

"Ne kažem da u prošlosti nije bilo raznih odluka, ali kada je Narodna skupština usvojila odluku o vojnoj neutralnosti, to je nešto sasvim drugo... Ne pada mi na pamet da se ponašam mimo odluka parlamenta Srpske i to je poenta", rekao je Dodik ra i dodao će poštovati stavove institucija Srpske dok god bude imao izbornu podršku stanovnika Republike.

On je za Radio-televiziju Republike Srpske izjavio da mu je važna stabilna i jedinstvena Srpska, pogotovo nakon toga što je narod odlučio i poručio na proteklim opštim izborima.

"Vlada koju predvodi Radovan Višković radi dobro i ima dvotrećinsku podršku parlamenta Srpske. To određuje politički život u Srpskoj, a ne opozicija koja ima problem sa legitimitetom i slično. U vremenu koje dolazi postojaće pitanja koje ćemo morati zajednički da odredimo i napravimo što jaču poziciju Srpske. Dakle, moje je da u tom smislu sve ovo pokušam kao političar, iako je opozicija 10 puta do sada izgubila izbore, a izgubiće i sljedeće - lokalne i opšte. To znam i osjećam po podršci koju vidim na terenu i u Srpskoj", rekao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

On je ocijenio da se izborom Željka Komšića u Predsjedništvo BiH degradira konstitutivnost hrvatskog naroda u BiH, ali da to neće proći jer Hrvati hoće svoju autentičnu i izvornu politiku.

"Neće Komšića i ne dozvoljavaju mu da uđe ni u jednu opštinu gdje su većina. I Hrvatska država kaže da im to ne treba", rekao je Dodik.

Kada je riječ o izgradnji puta Beograd-Sarajevo, čija je izgradnja interes Srpske, Dodik je rekao da je problematično što BiH nivo vlasti nije napravio prijedlog sporazuma sa Turskom u vezi sa izgradnjom puta na svojoj teritoriji.

On je rekao da sada ne postoji Savjet ministara koji može da efektira sporazum Turske i BiH o izgradnji tog puta, koji uglavnom finansira Turska.

Dodik je naglasio da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na tom planu obećao da će finansirati izgradnju mosta na Rači i pomoći u pravljenju puta od tog objekta do petlje u Bijeljini.

"To košta preko 100 miliona evra i ozbiljna je pomoć. Dakle, imamo obećanje Srbije i Turske da se to radi, a nemamo Savjet ministara i Predsjedništvo koji trebaju da u tom smjeru izgradnje naprave formalni sporazum ...", rekao je Dodik i dodao da je Srpska sve stvari u vezi sa tim putem definisala.