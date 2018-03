Dodik: Ivanić nije dao nijedan odgovor u pismu, osim hvalospjeva samom sebi

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da mu je srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić uputio "jedno obimno pismo u kojem po običaju nije dao nijedan odgovor na više postavljenih pitanja u vezi sa Strategijom spoljne politike, koju je usvojilo Predsjedništvo BiH, osim hvalsopjeva samom sebi kojima je, inače, sklon".

"Doduše, isti dan, kada smo mu uputili pismo, iz njegovog kabineta je potvrđeno da prije usvajanja strategije nije konsultovao institucije Republike Srpske, ali da jeste institucije i pojedince relevantne za sopoljnu politiku", rekao je Dodik.

On je naglasio da javnost u Republici Srpskoj ima pravo da zna ko su Ivanićevi savjetodavci u izradi jednog ovako važnog dokumenta po BiH, ali i Srpsku, a da to nisu institucije Republike Srpske.

"Ivanić je bio zagovornik institucionalnog rješavanja pitanja i problema, ali izgleda samo dok se to ne dotiče njegovog posla. Ivanićeva podmetanja i konstrukcije u vezi sa kretanjem BiH ka NATO savezu i EU ne bih da komentarišem, jer on odlično zna da je to što govori čista manipulacija", rekao je Dodik.

On je naveo da mu je drago da Ivanić priznaje da je usvajanju dokumenta koji se ticao pravaca spoljne politike BiH 2003. godine prethodila javna rasparava i da je tada, kako smo ga podsjetili, bio minstar inostranih poslova u Savjetu ministara.

"Sada smo ga pitali zašto i Strategija spoljne politike BiH 2018-2023. nije usvojena tek nakon provedene jasvne rasprave u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Distriktu Brčko. Glasajući za jedan ovakav dokument, bez ikakvih konsultacija sa institucijama Republike Srpske, Mladen Ivanić je pogazio i ponizio Republiku Srpsku i sve njene institucije, oduzimajući joj pravo da učestvuje u nečemu što se direktno tiče Republike Srpske i na šta ima pravo, a to je spoljna politika", konstatovao je Dodik.

On je istakao da Republika Srpska ne može smatrati da je u Strategiju ugrađen i njen stav po ovom važnom pitanju samo zato što su dva neodgovorna i neozbiljna predstavnika srpskog naroda, a to su Mladen Ivanić i Igor Crnadak, glasali za jedan ovakav dokument.

"I na kraju, sramno je da se hvali kako je on stopirao izvoz orzužja u Ukrajinu, kada svi dobro znaju da je u znak protesta zbog saglasnosti na izvoz oružja u Ukrajinu nekih drugih minstarstava, SNSD-ov ministar Boris Tučić podnio ostavku, ne želeći da učestvuje u tom poslu. Ivanić je tek nakon snažnog pritiska iz Republike Srpske glasao protiv izvoza naoružanja u Ukrajinu", podsjetio je predsjednik Srpske.