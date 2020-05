Dodik: Izbore raspisuje nelegitimna izborna komisija

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da članovi Centralne izborne komisije BiH nisu izabrani u skladu sa zakonom i upitao kako neko ko nije legitiman može raspisivati izbore u BiH.

Dodik je, gostujući u emisiji Pečat, naglasio da to samo govori o BiH, koja je uspješna jedino u tome da stalno akumulira neriješene probleme i onima kojima djeluje da su riješeni pridaje novi predznak neriješenosti.

Prema njegovim riječima, postavlja se pitanje šta sad, kako obaviti izbore na bazi nelegalne, nekompetentne i potpuno pritivzakonite komisije, kako će se na njima učestvovati.

„To je još jedna neriješena stvar na svemu onome što je prtljag BiH ionako loš, koji se vuče i trese niz cestu, praveći zaglušujuću galamu“, rekao je Dodik za RTRS.

Navodeći da je osnovna stvar - kako može neko ko nije legitiman raspisati izbore, koji će biti legitimni, Dodik je istakao da užasava činjenica da su stranci dali legitimitet.

„Pričao sam sa njima prije nekoliko dana i oni kažu da je to u redu. Kako može biti u redu, gdje je tu pravna država, poštovanje zakona, gdje je konsenzus u BiH. Kako je moguće da promijenite Izbornu komisiju kada piše da novu komisiju ne možete birati dok ne završite konstituisanje organa po prethodnim izborima. Odjednom ništa ne važi, što dovodi do razmišljanja da je sve namjerno napravljeno da bi se izbori održali i kreirali onako kako nekome odgovara“, rekao je Dodik.

Kada je riječ o Mostaru, Dodik ističe da ga isključivo zanima srpski narod koji je kroz tamošnje procese bio uvijek skrajnut i gdje su i bošnjačke i hrvatske stranke tražile nekoliko "svojih" Srba da bi pokazali da imaju kvotu.

„Mi tragamo za autentičnim predstavnicima srpskog naroda u Mostaru i, u tom pogledu, ćemo pokušati da sačekamo. Veoma smo zainteresovani za način kako će se završiti izbori tom gradu“, rekao je Dodik.

On je podsjetio da je o tome nešto odlučivao Ustavni sud BiH, koji uprkos svim prigovorima iz Srpske, sada pokušava i na tom planu da sebi pribavi zakonodavnu moć, što je apsurdno.

Komentarišući činjenicu da je zbog Izbornog zakona, kojeg godinama ne mogu da riješe u FBiH, predsjednik HDZ BiH Dragan Čović ignorisao ad hok grupu koju je formiralo Predsjedništvo BiH, Dodik je rekao da je BiH struktura koja samo generiše probleme, a ne rješenja.

Dodik pita postoji li ta grupa i kako da postoji ako u njoj nisu Hrvati.

„Sama suština BiH, da u njoj odlučuju entiteti i tri konstutivna naroda, izgubljena je i kroz strukturu ad koh grupe. Meni je bilo važno da se kroz same zaključke Predsjedništva BiH reafirmiše mehanizam koordinacije“, rekao je Dodik.

Dodik smatra da nema smisla da dva naroda, bez obzira u kom kapacitetu, rade nešto bez trećeg naroda, te da, osim zdravstvenih mjera, Republika Srpska treba da se usmjeri i na ekonomske mjere.

Navodeći da neke ekonomske mjere ne zavise od Srpske, Dodik je podsjetio na sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda, koja Srpska ne može da koristi zbog konflikta u FBiH.

„Svaki dan o tome nešto pričamo, pokušavamo naći način kako će to ići, ne ide i to nas bitno zaustavlja. U svakom slučaju, Srpska pokazuje da svojim vlastitim sredstvima i potencijalima još uvijek reaguje ne samo na krizu i na njene posljedice i drago mi je da smo obezbijedili da na našim javnim računima ima dovoljno sredstava za isplatu penzija“, rekao je on.

Dodik je poručio da Republika Srpska sigurno neće bankrotirati. Naglasio je da su oni koji se bave spekulacijama, podmetanjima, lažima i nisu imali šta da rade ovih dana samo smišljali budalaštine.

„Isplaćujemo obaveze za april, to je plata od 520 KM plus doprinosi i to se već realizuje. Izvršili smo podršku prije svega zdravstvenim radnicima, policiji, inspektorima i ostalim. Sada ćemo pomoći i medijima i nekim drugim strukturama, tako da mi u tom pogledu radimo svoj posao“, naglasio je Dodik.

(RTRS)