Dodik: Izdržaće Srbi i globalističku represiju

ISTOČNO SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da je neke od najvećih zločina koje čovječanstvo pamti počinila imperija čiji je Dominik Rab danas ministar, ali imperijama se ne sudi i one računaju na zaborav, štaviše rade vrijedno na njemu.

Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu britanskog ministra spoljnih poslova Velike Britanije Dominika Rab da je, kako kaže, genocid u Srebrenici bio jedan od najgorih zločina koji se dogodio na prostoru Evrope nakon Drugog svjetskog rata, Dodik je odgovorio da britanski ministar i ostali svjetski moćnici neće i ne žele da o događajima u Srebrenici govore činjenicama.

"Zato nas opet bombarduju, ovoga puta neistinom koju su napisali za nas isto onako kako su je pisali za milione nevino pobijenih širom svijeta u britanskim kolonijalnim pohodima", istakao je Dodik.

On je ocijenio da bi bilo ljekovito da na primjer za te žrtve organizuju dane sjećanja umjesto što to rade za žrtve Srebrenice, ali samo one muslimanske.

"Vjerovatno računaju da srpskih žrtava neće imati ko da se sjeća ako nastave politiku prisilnog prekrajanja istorije. Ne znam za njih, ali kod Srba ne postoji način da na silu ili zaborave ili nauče istoriju koju oni pišu", naglasio je Dodik.

On je rekao da to potvrđuje vitalnost našeg sjećanja koje je izdržalo komunističku represiju, pa će izdržati i ovu globalističku.