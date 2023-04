Dodik: Izetbegović je politički gubitnik koji nema šanse da se vrati

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da je Republika Srpska legalna, legitimna i samoodrživa, a da je lider SDA Bakir Izetbegović nezadovoljan pozicijom svoje stranke nakon izbora, te da zbog toga skreće pažnju na sebe izjavama o Srpskoj.

Komentarišući posljednje napade Izetbegovića na Republiku Srpsku za koju je rekao "da je kriva za situaciju u Federaciji BiH /FBiH/" i da u Srpskoj "vladaju oni koji su počinili genocid", Dodik je istakao da je Izetbegović ogorčen na svoju sadašnju poziciju.

"Nisam optužen ni za kakav genocid. Dobio sam izbore i to 12 puta zaredom. To što se njemu ne sviđa i što je ogorčen na svoju poziciju to je njegova stvar. Ali isto tako dok smo na nivou BiH pokušavali da napravimo zajednički pristup, nismo uspijevali jer su oni imali skrivene namjere. Oni su instruisali i obavještajnu službu koja je trebala potpuno da devalvira srpski nacionalni i hrvatski nacionalni pristup organima u BiH putem podmićivanja različitih ljudi i usmjeravanja na donošenje odluka isključivo u interesu SDA i muslimana u BiH", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik, koji je i lider SNSD-a, ocijenio je da je zbog takvih stvari Izetbegović "eliminisan", dodajući da je on politički gubitnik koji nema šanse da se vrati, te da pokušava da skrene pažnju na sebe ovim izjavama.

"Kakav genocid? Ne postoji genocid. To postoji u njegovoj glavi. Ali, ne postoji genocid o kome on govori. Republika Srpska je legalna i legitimna. BiH je sastavljena od FBiH i Republike Srpske, znači da je ustavna kategorija. Republika Srpska ostvaruje svoja ustavna ovlaštenja. Srpska je nezadovoljna transferima koji su se dogodili na bazi nasilja, a koje su izvršili visoki predstavnici podržani od Amerike, Britanije i nekih drugih. Borimo se protiv toga i nastavićemo da se borimo", istakao je Dodik.

On je naveo da je BiH moguća jedino kakva je u Ustavu, ali ako se situacija razvije, Republika Srpska ima plan da nastavi sama da djeluje.

"Srpska je danas samoodrživa i, bez obzira šta Izetbegović mislio, u ekonomskom smislu samodovoljna. Uopšte ne zavisimo od BiH. Od BiH imamo samo probleme, zastoje, podmetanja i sprečavanja da realizujemo neke naše stvari", rekao je Dodik.

On je naveo da BiH Republici Srpskoj nije od pomoći već je štetna, te da će predstavnici Srpske pokušati da razgovaraju sa novom garniturom ljudi da li je moguće nešto da se promijeni po tom pitanju.

"Republika Srpska jasno iskazuje svoju političku volju duže vrijeme. Nismo naivni, nismo avanturisti, nismo neko ko bi dao razloga ili povoda za ozlojeđene koji gube na različitim pozicijama svijeta da se ovdje namiriju, ali Srpska ne oklijeva da kaže da je spremna da radi i živi u ustavnoj BiH i da pozivamo ljude u BiH da se vratimo na Ustav. Ako se ne vratimo na Ustav, zamor koji imamo sa BiH, smetnje koje nam čini uporno u ostvarivanju mnogih naših ekonomskih projekata, apsolutno nismo spremni više da trpimo", naglasio je Dodik.

Upitan o slučaju koji se vodi pred pravosudnim organima Republike Srpske kada je riječ o "korona nabavkama", Dodik je rekao da ne utiče na pravosudne organe.