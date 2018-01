Dodik: Izetbegović ove godine završava svoju političku karijeru, ja svoju tek počinjem

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će se u 2018. godini držati svojih osnovnih političkih principa i truditi da Republika Srpska bude što bolje pozicionirana i u političkom i na ekonomskom i bezbjednosnom planu.

"U 2017. godini smo napravilo dobar osnov za ekonomski rast i razvoj Republike Srpske. Imamo najveći broj zaposlenih od kada je formirana Srpska", rekao je Dodik, navodeći da ima čime da se pohvali.

Dodik je, povodom izjave bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da BiH mora da počne da funkcioniše bez stranaca, rekao da posljednjih deset godina priča to što sada govori Izetbegović.

"Može on da priča šta hoće, on ove godine završava svoju političku karijeru. A ja svoju tek počinjem... Za one koji ne znaju, Bakir ove godine završava svoju političku karijeru, neće imati mogućnost da se kandiduje ni za jednu važnu političku funkciju", rekao je Dodik za beogradski "Kurir".

Kada je riječ o stavu Srbije da je za cjelovitu BiH i posjeti članova Predsjedništva BiH predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Dodik je rekao da mu to ne smeta.

On je dodao da je Srbija veoma jasna u stavu da poštuje Dejtonski sporazum, teritorijalni integritet BiH i svaki dogovor unutar BiH.

"I s te strane, Vučić nikada nije propustio da kaže da, pored toga što poštuje BiH, voli Republiku Srpsku, a to je nama važno", rekao je Dodik.

On je istakao da opozicija u prvim danima nove 2018. godine nema čime da se bavi, pa ga optužuje da je pjevačici Svetlani Ceci Ražnatović dao vladin helikopter za novogodišnji nastup u Banjaluci.

"Opozicija je pokušala da spekuliše, ali sve postoji u zvaničnim izjavama. Sve je rečeno u njenoj izjavi, u izjavi službi čija je to nadležnost", rekao je Dodik, navodeći da on nije adresa za takvo pitanje i da je Novu godinu proslavio u krugu porodice sa unucima i da se nije čuo sa Cecom.

On je naveo da bi opozicija prije mogla nešto pametnije da radi, ali nemaju tema, pa tako izmišljaju.

"Opozicija je opozicija. Mimo su vlasti. Nemam komunikaciju s njima. Ponovo ću da ih pobijedim na izborima, i to ubjedljivo. Nisam umoran od pobjeda, a oni su umorni od poraza, siguran sam u to. Energije mi ne nedostaje", rekao je Dodik.