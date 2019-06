Dodik: Izetbegović rizikuje da BiH ne postoji

ISTOČNO SARAJEVO - Predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je danas da se u BiH mora prihvatiti Republika Srpska, sa svim njenim ustavnim pravima, ili neće biti ni BiH.

"Niko se neće igrati srpskim nacionalnim i interesima Republike Srpske, koja će na nivou institucija BiH biti predstavljena kako treba ili neće nikako, a to nikako vidite kako izgleda", istakao je Dodik na konferenciji za novinare u sjedištu Republike Srpske u Istočnom Sarajevu.

Dodik je upozorio da oni koji se navodno najviše brinu za BiH, u prvom redu lider SDA Bakir Izetbegović, u stvari rizikuju njeno postojanje vodeći politiku koja je dovela do skoro potpune blokade institucija.

On je rekao da Srpska zna šta joj pripada na nivou BiH, ali da bošnjačka politika to ne dozvoljava. "Pokušavaju da nam pošalju poruku da mi Srbi ne možemo da mislimo o svojim interesima, nego mora on da odlučuje šta će biti naš interes", rekao je Dodik i poručio to ne može da prođe.

Dodik je napomenuo da BiH danas nije ništa bliže formiranju vlasti nego u novembru prošle godine /nakon opštih izbora/.

"Možda smo tada bili i nešto bliži, postojala je neke vrsta očekivanja da se to uradi. Sam Iztebegović i njegova partija su bili u dosta težoj situaciji tada i zato je i tražio da se uđe u formiranje /vlasti/, kao što je bilo formiranje Predstavničkog doma kako bi se, očigledno, usmjerili u korist Bošnjaka i njegove političke grupacije", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da Izetbegović, nažalost, kao i uvijek, nije ispoštovao dogovor do kraja. "Tako da su samo napravili neku karikaturu koje se zove Predstavnički dom i Doma naroda, koji ne funkcionišu", rekao je Dodik.

Što se tiče Savjeta ministara, Dodik je istakao da je greška napravljena mnogo ranije i da se sada došlo u pat poziciju zbog ranije nametnutih rješenja od visokih predstavnika.

"Savjet ministara je pomoćni organ Predsjedništva, a oni od Savjeta ministara pokušavaju da naprave 'vladu' BiH, što po Ustavu nije i ne može da bude, i zato je važno da se formira", rekao je Dodik.

On je izrazio spremnost da se radi na tome, dodavši da bi to deblokiralo mnoge stvari. "To bi deblokiralo i rad parlamenta BiH, a možda bi mogli da zamolimo i da bude formirana delegacija u Savjetu Evrope", rekao je Dodik.

Dodik je podsjetio da BiH nema usvojen ni budžet, da funkcioniše privremeno finansiranje, kao i da su početkom sljedeće sedmice potrebne nove odluke o tome, a pitanje je da li će one moći da budu donesene.

Zbog toga bi, ističe Dodik, moglo da dođe do obustave isplate plata u institucijama BiH ljudima koji su tamo zaposleni, od kojih su mnogi u kreditima...

"Mi to nismo ničim izazvali, nemamo nijedan uslov. Tražimo legitimno predstavljanje i spremni smo na formiranje vlasti", poručio je Dodik.