Dodik: Izetbegović tražio Ministarstvo bezbjednosti za Radončića

TIRANA - Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, ponovio je danas da je lider SDA Bakir Izetbegović poziciju ministra bezbjednosti BiH ''tražio za Fahrudina Radončića''.

''Republika Srpska je utvrdila svoju reprezentaciju davno, hrvatska strana takođe. Bošnjaci su to razvukli na priče i danas se ne zna javno je li Radončić unutra ili nije. Evo ja ću vam reći da jeste unutra jer Bakir Izetbegović je za mjesto ministra bezbjednosti tražio Radončića. Ovdje se razlikujemo u prioritetima. Prioritet svih izbora je da se konstituiše vlast i to je legitimitet. Nema MAP-a i neće se desiti MAP, ali saradnja sa NATO u okviru postojećih mehanizama nije sporna. Potpuno je nerazumno bilo dovesti u pitanje kretanje ka Evropi sa zahtjevom da se disciplinuje neko. Mislim da su to Bošnjaci uradili namjerno. Ovdje se htjelo da se izbaci Republika Srpska, pogotovo ja lično kao čovjek koji nešto opstruiše'', naglasio je on.

Dodik je za regionalnu televiziju "N1" govorio o detaljima razgovora na samitu Procesa Brdo-Brioni i ostalim aktuelnim pitanjima.

''Dugo nisam bio na ovakvim sastancima, mogu da kažem da mi odgovora ako nije neka idealistička priča o velikim ciljevima, ovo je bila realna priča o problemima. Ne možemo da ignorišemo probleme koji postoje, kao što je problem granice između Srbije i BiH, kao i problem između Hrvatske i BiH što je Pelješki most'', rekao je Dodik za "N1" i dodao:

''Moj stav je da to Hrvatska treba da završi ako ne ugrožava BiH i da da garancije da neće naruštiti interese BiH'', dodao je on.

On je naglasio kao neprihvatljivo rješenje o ''integraciji Kosova i Albanije''.

''Bilo je prilike da informišemo o stanju u Bosni i Hercegovini, šest mjeseci nemamo vlast. Neko krade mandat narodu zato što misli da postoje neki drugi prioriteti. Narod je izabrao prije šest mjeseci i mi ignorišemo tu volju. Mi smo zemlja u dubokom zastoju. Nemate ni Parlamenta, nisu izabrane komisije. Zanimljiva je bila priča o najvećem problemu koji je regionalnog karaktera, priča o odnosima Beograd - Priština. Tači je problematizovao Republiku Srpsku kao neprihvatljivo rješenje za Kosovo što sam ja odgovorio da Republika Srpska može biti dobar primjer rješavanja odnosa u multietničkom društvu sukobljenom i da ne bi trebalo tako da se odnosi. Rekao sam da je neprihvatljivo da se izađe s pričom o integraciji Kosova i Albanije, šta bi bilo da sam ja izašao i rekao da sam sa Vučićem dogovorio integraciju Republike Srpske i Srbije? Ako ćemo biti neozbiljni, onda ćemo koristiti takav vokabular'', poručio je on.

"Svaka vrsta utvrđivanja statusa Kosova bez Srbije je za nas neprihvatljivo", podvukao je Dodik.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH je rekao da je u BiH ''izvršeno razgraničenje'' i da je osnovno pitanje - pitanje statusa.

''Moj stav je veoma jasan: u Bosni i Hercegovini je izvršeno razgraničenje, postoje entitetske linije, postoje kantonalne linije razgraničenja. Osnovno pitanje je pitanje statusa, koji treba da bude dejtonski. Ne pravimo nikakvu anti-dejtonsku priču, samo želimo da s afirmišu naša dejtonska prava. Oni koji krše prava kao visoki predstavnik nama govori da je to legalno'', rekao je Dodik.

O izvještaju Valentina Inzka Savjetu bezbjednosti UN Dodik kaže:

''Kao da je to važno šta on više govori. Mislim da je farsa da ide Visoki predstavnik koji nema nikakvu podršku niti je bilo kakav faktor u Bosni i Hercegovini, to je čisto zamaranje Savjeta bezbjednosti i pokušaj pravdanja visoke plate od 24.000 evra. Njegova plata je veća od svih institucija u Bosni i Hercegovini. On tu pokušava da pere svoju priču. On je nepotreban i treba da nestane iz BiH. U BiH nema destabilizacije, nasilja ili nečega drugog. On je potpuno nepotreban. Savjet bezbjednosti već godinama ne donosi nikakav stav o BiH i to smo juče mogli vidjeti. Lažna je predstava o tome da je dobio neku podršku. Žali Bože tog puta i vremena, žalosno je da komentarišem takvu jednu priču''.

Podsjećamo, lideri zapadnobalkanske šestorke okupili su se u Tirani na samitu Procesa Brdo-Brioni, inicijative koju su 2013. pokrenule Hrvatska i Slovenija kako bi se ubrzalo približavanje regiona Evropskoj uniji (EU).

(N1)