Dodik: Izjave iz Sarajeva i SDA dvolične

BEOGRAD - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da je razlog nervoze u Sarajevu to što je Srbija ojačala, te kao dvolične ocijenio izjave iz Sarajeva i SDA koji u ekonomskoj saradnji Srbije i Republike Srpske vide "atak na suverenitet" i kažu da Beograd nema pravo na Kosovo.

Dodik, koji je nedavno odlikovan Ordenom Republike Srbije na velikoj ogrlici, rekao je da ne razumije zašto političko Sarajevo uopšte zanimaju srpska priznanja, jer, kako je rekao taj grad je za njega inostranstvo, dok se kad ide u Beograd osjeća kao da ide rodnoj kući.

"Tako živim, ne mogu da razumijem zašto to nekom smeta. Možda je neko od Bošnjaka primio neko odlikovanje iz Turske, vjerovatno i jeste, ne znam, ali s tim nemam nikakav problem. Ponosan sam što sam dobio odlikovanje Srbije i što sam ga primio iz ruku predsjednika (Srbije Aleksandra) Vučića. Nosiću ga s ponosom i opravdaću ga", rekao je Dodik u intervjuu za beogradsku "Politiku".

On je naglasio da je Srbija ojačala i da je to razlog nervoze u Sarajevu.

"Njih zanima slaba Srbija i slab predsjednik, bez stava, što sada nije slučaj. Oni se pitaju kako to da Vučić omraženom Dodiku dodijeli odlikovanje, a oni bi Srbiji odvajali Kosovo, određivali odlikovanja, diktirali svaki korak. Prošlo je to vrijeme i još 1804. porazili smo tu politiku, istjerali je odatle", istakao je Dodik.

Dodik kao dvolične ocjenjuje izjave iz Sarajeva i SDA, koji u ekonomskoj saradnji Srbije i Republike Srpske vide "atak na suverenitet", a onda predsjednik SDA Bakir Izetbegović kaže da Srbija nema pravo na Kosovo.

On je rekao da je takva politika dvolična, isprazna, nedostojna čak ni ozbiljnog komentara.

"Oni bi uređivali Srbiju, oni bi je cijepali, a na benignim stvarima prave nepostojeće zavjere. Prema zdravom razumu i svemu što znamo, oni projekat hidrocentrale na Drini ne mogu da ospore, mi smo tu potpuno autentični. Nemoguće je da se nadležnost locira na nivo BiH, pa FBiH je dala više od 300 koncesija te vrste", rekao je Dodik.

Dodik je ukazao da Republici Srpskoj nikada nije palo na pamet da im bilo šta osporava, a oni misle da im pripada pravo na tumačenje svega.

"Misle da upravljaju Banjalukom, ali to je utopija, kao što ne upravljaju ni Trebinjem, Bijeljinom, Novim Gradom... Republika Srpska pripada Srbima, kao i drugim narodima koji ovde žive. Nikada neću spriječiti nijedan projekat u Federaciji BiH (FBiH), a to što oni to rade na teritoriji Republike Srpske govori o njihovim stvarnim namjerama", rekao je Dodik.

Dodik je ociijenio da sada hoće da instrumentalizuju Ustavni sud BiH i mnogo toga će zavisiti od njegovih odluka.

"Po pravu, oni ne mogu da ospore izgradnju. Politika je nešto drugo. Ne znam samo gdje u svijetu ima da Ustavni sud razmatra izgradnju hidrocentrale!", rekao je Dodik.

On je rekao da srpski predstavnici ne žele nikoga da diraju i neka u FBiH rade šta god hoće.

"Neka raščiste odnose sa Hrvatima i Srbima. Zašto nisu u tom entitetu uredili odnose? U Drvaru nikog više ne bi bilo da nije Srbije i Republike Srpske. Takav je njihov koncept i viđenje odnosa prema drugima koji su u manjini, a tako bi bilo i sa BiH kada bi upravljali Banjalukom", pojasnio je Dodik.

Dodik je ocijenio da za takvu politiku još nema neke podrške u međunarodnom faktoru.

"Ali, nestaće i toga jednog dana. Nema zemlje sa više posijanih iluzija nego što je BiH. Tu iluziju održavaju stranci koji svoje mandate vide u tome da se dodvore centralama, umjesto da svijetu doznače neku realnu sliku i tako doprinesu objektivnosti i pomirenju", ukazao je Dodik.

Na pitanje da prokomentariše kritike na njegov račun za loš odnos prema Zapadu i zapaljivu retoriku, on je upitao zašto međunarodni predstavnici toliko žele da obesprave Srpsku da bi napravili jako Sarajevo.

"Možda zato da bi sutra ekstremne muslimane mogli da hapsite po Evropi i ovdje napravite rezervat. Tražite da integrišemo migrante u BiH, pustimo djecu migranata u naše osnovno obrazovanje. Možda mislite da mi ne čitamo neke dokumente sa Zapada u kojima kažete da ne treba da primate starije ljude jer se ne integrišu u društvo. Kako se takva vrsta selekcije u prošlosti nazivala? Ako to javno kažem, onda nisam politički korektan i zadirem u njihove stvari, ali kada oni ovdje premjeću sve - onda oni imaju pravo na to iako mi ovdje baš ništa nedolično ne radimo", pojasnio je Dodik.

Dodik je istakao da Republika Srpska ide dobrim pravcem, ima veću najnižu platu od FBiH i još mnogo dobrih pokazatelja, dok sluša da je "gola bijeda" i niz neistina.

"Ne prihvatam da se dozvoli migrantima da se rašire po BiH, da rade zanatske poslove i da nam za pet godina taj isti Zapad kaže da im moramo dati politička prava. Zlonamjerni govore kako nema potrebe da se Republika Srpska brani svaki dan. Sjećam se borbe na početku mandata da zastava Srpske bude vidljivija u Predsjedništvu, pa su je preko noći sklanjali. Izborili smo se da stoji na vratima. A, gradonačelnik Banjaluke (Draško Stanivuković) sklanja zastavu Republike Srpske kada mu dođe neko iz Sarajeva. Dobio je mandat, sve u redu, ali narod to primijeti", rekao je Dodik.

On je ukazao da Bošnjaci nisu za inicijativu "mali šengen" jer misle da je to velikosrpski projekat.

"Stalno šire i siju neki strah od Srba, pa im je i sama terminologija o srpskom svijetu nešto silno opasna. Šta bi pričali o američkom svijetu? Šta je loše u tome da Srbi gdje god se nalaze imaju pravo na kulturna i politička okupljanja, vjeru, pismo?", upitao je Dodik.

Predjsedavajući Predsjedništva BiH smatra da problem s tim imaju oni koji su istjerali Srbe iz Sarajeva i uzeli im imovinu vrijednu 80 milijardi.

"Vidjelo se sa vakcinama kako interpretiraju pomoć iz Srbije i kakav sentiment u sebi nose spram srpskog naroda čak i kad dobiju pomoć koju tada nisu ni od koga dobijali. Umjesto da pokažu ljudsku zahvalnost Beogradu", istakao je Dodik.

U Savjetu bezbjednosti UN ukazano da Srpsku moraju uvažavati

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da su dešavanja u Savjetu bezbjednosti UN pokazala da svijet nije kompaktan, da veliki pokušavaju da izguraju svoje politike, ignorišući čak i međunarodno pravo, kao i da je ukazano da Republiku Srpsku moraju uvažavati jer je faktor međunarodnog prava.

Dodik je istakao da su "veliki" na ovoj sjednici pokušali da izguraju svoje politike o imenovanju Kristijana Šmita za visokog predstavnika u BiH, oko čega nije postignuta saglasnost, ignorišući u ovom slučaju Aneks deset Dejtonskog sporazuma, koji je dio međunarodnog prava, kako je to utvrdila i Venecijanska komisija prije 15 godina.

"Visoki predstavnik bira se tako što se članice potpisnice Aneksa 10 dogovore o zajedničkom prijedlogu, koji se potvrđuje rezolucijom u Savjetu bezbjednosti UN. To se dešavalo u svim slučajevima, izuzev Kristijana Švarc-Šilinga, koji se u BiH zato i nije dugo zadržao", rekao je Dodik za beogradsku "Politiku".

On ističe da Rusija, Kina i druge zemlje, njih šest u Savjetu bezbjednosti UN, smatraju da se mora biti privržen međunarodnom pravu po ovom pitanju.

"Za nas je važno da je došlo do rasprave jer su raniji stavovi bili da o tome uopšte ne treba diskutovati. Čuli smo jasne poruke u UN kao, na primjer, od predstavnika Kine, koji je rekao da se Republika Srpska mora uvažavati jer je faktor međunarodnog prava", rekao je Dodik.

Naglasivši da nema formalnog imenovanja, legaliteta ni legitimiteta koji bi trebalo da stoji iza imenovanja Kristijana Šmita za visokog predstavnika u BiH, Dodik je ukazao da je iskustvo Republike Srpske s visokim predstavnicima veoma loše, jer su po pravilu bili u BiH da degradiraju Republiku Srpsku, pa nema razloga misliti da će ovog puta biti drugačije, naglasivši da nije riječ o ličnim zamjerkama Šmitu.

"Ne možemo da prihvatimo njegov izbor, njegovo djelovanje i saradnju u smislu prihvatanja njegovih odluka", rekao je Dodik.

Govoreći o otporu NATO i EU da u deklaracije uvrste "prava konstitutivnih naroda", što su neki razumjeli kao novu politiku i afirmaciju "građanskog", Dodik je rekao da je to je ideološka borba ljevice i desnice u Evropi, koju "treniraju" preko BiH.

"Konstitutivnost je jasno precizirana u Ustavu BiH. A da bi se to promijenilo, morao bi se mijenjati Ustav, sa čime i mi treba da se saglasimo, a to se neće desiti. Kao što se ni Hrvati neće složiti. Zato je to samo u domenu jedne načelno prazne političke rasprave", istakao je Dodik.

On ističe da se treba držati Ustava BiH, jer unaprijed treba da znaju da baziranje zemlje na konstitutivnosti i dvoentitetskom uređenju neće biti promijenjeno.

"Izgleda da im je teško da shvate da ovdje postoji teška istorija tri naroda i da jedini koncept koji može da održi ovu zemlju jeste ravnopravnost naroda. Svi smo mi za univerzalna prava građana, koja zagovaraju, ali smo pre toga za prava konstitutivnih naroda, balans koji je po tom pretočen u sadašnji Ustav mora da bude održan jer se pokazalo da samo na osnovu njega BiH može da živi", rekao je Dodik.

On je istakao da bi bilo porobljavanje nametanje ovog grubom silom, eliminišući sve protivnike tog koncepta, kao i da to ovdje ne bi funkcionisalo, jer bi značilo stvaranje koncepta koji nije međunarodno priznat.

Govoreći o izvještaju o Srebrenici koji je sačinila međunarodna ekspertska komisija, Dodik je naveo da bi svi koji se time bave trebali da se upoznaju sa tim izvještajem, u kojem je jasno vidljiv koncept satanizacije Srba, na kom se marljivo radilo.

"U tabelama možete da vidite da se u zapadnim medijima Srbi u negativnom kontekstu pominju po 700 puta, a recimo muslimani i Hrvati samo jednom", rekao je Dodik.

Govoreći o pozivu Republike Srpske da se razgovara o budućnosti, Dodik je istakao da su Hrvati podržali razgovore, a Bošnjaci to neće jer misle da su "centralni komitet BiH" i da im se može da određuju sva kretanja u zemlji.

"Republika Srpska je opredijeljena za razgovor i dogovor. Djeluje da Bošnjaci to ne žele, ali istorijski je važno da su Srbi pozivali na razgovor kako bi se riješili problemi koji evidentno postoje. Kad jednog dana shvate da se problemi moraju rješavati, treba da znaju da Srbi imaju pripremljen tim i platformu za pregovore, a platforma su Ustav i Dejton, ali i pojačana autonomija Republike Srpske u okviru BiH", rekao je Dodik.

Dodik ističe da Srpska, ne samo da hoće povećanu autonomiju u odnosu na postojeće stanje, u koje je gurnuta nasiljem međunarodnog faktora, već i u odnosu na Ustav.

"Zašto to nekom nije legitimno? Istorija je pokazala, pa to i oni treba da znaju kuda vodi svojeglavost, a odbijanje razgovora jeste baš to. Srbi su poslali jasnu poruku, želimo razgovor, imamo platformu, zalažemo se za mir i pregovore. Čekaćemo vas dok ne budete spremni", poručio je srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH.