Dodik: Izmještanje spomenika u Prištini - pokušaj revizije istorije

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da izmještanje spomen-ploče srpskim vojnicima palim u Prvom svjetskom ratu na prištinskom groblju predstavlja pokušaj revizije istorije.

"Pomjeranje ploče je revizija istorije. Koliko znam 1914. godine, prije Velikog rata, tamo nisu živjeli Nijemci, ni Austrougari. Kako sada odjednom njima spomenik?", upitao je Dodik.

On je istakao da to za njega nije ništa novo, podsjetivši da je visoki službenik njemačke Vlade svojevremeno tražio da se na Kozari napravi groblje za stradale njemačke vojnike.

"Šta će njemački vojnici na Kozari? Da li su srpski vojnici dolazili u Njemačku - jesu, ali kao zatvorenici i u logorima, gdje su ubijani", rekao je Dodik za "Kosovo onlajn".

On je naglasio da, iako misle da su jaki, ne mogu prepravljati istoriju.

"Vi ste bili okupatori, pobili ste pola moga naroda u Prvom svjetskom ratu, a u Drugom ste nastavili da to dokrajčite. Kako vas nije sramota da pokušavate reviziju istorije? Zašto očekujete da na to ne progovorimo? Kakav vaš spomenik? Naravno da će Kurti to uraditi", rekao je Dodik.

On je naveo da su u "srpskim zemljama sada Srbi krivi što neće da prave spomenik okupatorima koji su ih pobili na Kozari, omogućili Nezavisnoj Državi Hrvatskoj da odvede 80.000 stanovnika i za vrijeme njemačke hitlerovske države i ustaške države pokolju više od pola miliona ljudi".

"Sada da napravimo spomenik. Nemate sagovornika u meni za tako nešto. Možete da uvodite sankcije koliko god hoćete nećete nikada dobiti, a naravno da će Kurti to napraviti, ali to je revizija istorije", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je NJemačka napala Srbiju u Prvom svjetskom ratu i ubila pola muškog stanovništva, odnosno 36 odsto muškaraca.

"Znate šta je još uradili ovdje njihova komanda - naložila je, pošto su Srbi bili narod koji se isključivo hranio koristeći posuđe i escajg od bakra, da sve to pokupe i pošalju u NJemačku. Znate li koliko ste nas opljačkali, šta ste nam odnijeli? Da li ste platili odštetu? Šta sada hoćete od nas? Sada hoćete da pravimo spomenike vašim okupatorima na našoj zemlji. To je previše", rekao je Dodik.

On je istakao da ne prihvata te spomenike za sve ubijene i upitao što takav spomenik ne naprave u Aušvicu ili Mauthauzenu i na mnogim drugim stradalničkim mjestima.

"Ne znate ni da pomenete da smo tamo pobijeni masovno. Do skoro nisam znao da je u Mauthauzenu za vrijeme Prvog svjetskog rata ubijeno 5.000 srpskih vojnika. Znao sam za žrtve Drugog svjetskog rata. Gdje god da dirneš 5.000 pobijeno", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je podsjetio da su Austrougari napravili prvi logor u Doboju, gdje su zatočili 15.000 ljudi, od kojih su trećina bila srpska djeca.

"Hoćete i tu univerzalni spomenik? Nećete ga dobiti, mi ćemo napraviti naš spomenik žrtvama, a ne zločincima", zaključio je Dodik.

Spomenik srpskim vojnicima postradalim u ratovima od 1912. do 1918. u spomen-parku na prištinskom pravoslavnom groblju izmješten je sa centralnog mjesta.

Umjesto njega postavljena je crna mermerna ploča na kojoj na francuskom, srpskom i albanskom piše "Francuskim vojnicima palim na Kosovu".

Bijela spomen-ploča iz 1984. godine, na kojoj je pored krsta ispisano "Ovde leže posmrtni ostaci srpskih vojnika palih u ratovima 1912-18", izmještena je na bočnu stranu parka, nad kojim se vije zastava Francuske.

Izmještanje spomenika i postavljanje nove spomen-ploče obavljeno je bez znanja Eparhije raško–prizrenske.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.