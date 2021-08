Dodik: Izručenja optuženih ne mogu biti selektivna

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva Milorad Dodik izjavio je da izručenja optuženih za ratne zločine na mogu biti selektivna.

Dodik je rekao da su stvari svima jasne - BiH ne dozvoljava izručenje Ejupa Ganića, Nasera Orića i ostalih koje potražuje Srbija, ali bi da bude izručen svaki Srbin koji im padne na pamet.

To pitanje je suočeno sa ustavima, rekao je on, podsjetivši da je Srbiji zabranjeno da izručuje svoje građane.

"Ti ljudi tamo imaju državljanstvo Srbije, ali ima isto tako i pitanje vezano za pravnu saradnju, sudsku saradnju i sve treba da se rješava u okviru toga", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, ne može se smatrati da neko ima obavezu, a da drugi tu obavezu nemaju.

"Kada je Srbija potraživala Ganića onda je čitav svijet skočio da se to ne dogodi... Ako idemo da isporučimo sve, onda svako svakog neka isporuči i eto dogovora, a ne selektivno", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da je bio na sastanku kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić isporučivao vakcine Sarajevu i kada su tražili dvojicu za koje pravosuđe Srbije ima dokaze da su počinili zločine protiv Srba.

"Dobro je što pravosuđe Srbije sada proganja sve zločince koji su činili zločine protiv Srba bilo gdje. I ja se slažem s tim, to treba da uradi", rekao je on.

Dodik je ocijenio da pravosuđe BiH ničemu ne služi, pogotovu da riješi to pitanje.

"To pravosuđe je više iskomplikovalo to pitanje nego što je uspjelo da riješi. To je zato što je to uradio visoki predstavnik, američka i druge ambasade koji su držali to sudstvo i tužilaštvo pod svojim uputama", rekao je on.

Dodik je naveo da je znao tačno ime žene iz američke Ambasade koja je naređivala tužiocima da podignu optužnicu protiv Milorada Dodika.

"Pa kad joj tužioci kažu `mi nemamo osnova`, ona kaže `ne zanima me, važno je samo da podignete optužnicu`. To oni rade, možda i danas to rade, ja ne znam, ali u svakom slučaju znam ime žene. I prođem kraj nje kao pored stoga sijena, kako kažu u mom kraju.

Ako ona smatra da nekoga treba zatvoriti bez obzira na razloge, onda šta ja imam sa njima da pričam i predstavnicima takve politike, bez obzira što je riječ o američkoj politici... U svakom slučaju BiH može da pobijedi isključivo dogovorom dva entiteta, tri naroda i nemiješanjem stranaca", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, iz BiH moraju da odu oni koji sebe predstavljaju kao visokog predstavnika, jer visoki predstavnik ne postoji i treba da odu još i trojica stranih sudija.

"Kad to završimo onda možemo da se krećemo dalje. Dok to ne završimo imaćemo ovu situaciju. Koliko će trajati, da li će to održati BiH, ne znam, poslije ovoga u Avganistanu i pada tih koji su promovisali sebe kako grade države... Šta su izgradili u BiH? Izgradili su opšte nepovjerenje koje je veće nego što je bilo u prvim godinama nakon rata", rekao je Dodik.

On je istakao da danas nikakvog povjerenja nema između muslimana i Hrvata, kao i između Bošnjaka i Srba.

"Dobro je što se možemo kretati. Zalažem se za to, da bez obzira kakva politička rješenja budu, da ljudi imaju pravo na slobodu kretanja, trgovinu i ostalo. Niko to ne treba da ospori", rekao je Dodik. On smatra da ovo treba da se završi isključivo politički, a oni ozbiljni kod Bošnjaka koji ovo prate moraju da budu svjesni kuda se ovo kreće.