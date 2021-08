Dodik: Izvještaj Grajfove komisije za Srebrenicu mnogo toga promijenio

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za Srebrenicu, kojoj je predsjedavao Gideon Grajf, već mnogo toga promijenio, da ga treba sistematizovano koristiti i da je istina jedna, a to je da genocida nije bilo.

"Na sve to je Nezavisna međunarodna komisija najbolje odgovorila i to zaista treba koristiti jer je sistematizovano od ljudi čije je znanje, ali i autoritet, neosporno. Tako da, u tom pogledu, ovaj izvještaj dosta toga mijenja", rekao je Dodik.

On je naglasio da nikada neće prihvatiti navode da se u Srebrenici dogodio genocid, te da je zarad odbrane tog stava spreman da ode na robiju.

"Apsolutno bih prije birao da idem u zatvor nego što bih priznao nešto što se nije desilo, a to je navodni genocid u Srebrenici. Ta priča o navodnom genocidu je postala aktuelna 2002. godine, sedam godina nakon događaja. Odjednom se sve oko toga aktualizuje i `sada se sve zna`. Istina je jedna da genocida nije bilo", rekao je Dodik za "Srpski telegraf".

On je ocijenio da je nelegitimno imenovanje Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u BiH odmazda međunarodne zajednice okupljene oko SAD i Velike Britanije prema Republici Srpskoj, te da BiH ne liči na onu "napisanu" u Dejtonskom sporazumu.

Dodik kaže da je odnos sa Srbijom za njega primaran i da se ne bi distancirao od Beograda zarad boljih odnosa sa Zapadom, ističući da mu je važno da ono što radi prepozna narod koji ga je birao.

"Srbija je matična zemlja srpskog naroda. Mislim da Zapad suštinski griješi prema srpskom narodu. Saradnja s njima je suštinski nemoguća, naravno ako se stav Zapada ne promijeni, bar kada je u pitanju uvažavanje naših interesa i prava, jednako kao i svih drugih. Sa ovom koncepcijom Zapada smatram da su pregovori gotovo nemogući, ali i da se stvari promijene kada je riječ o Zapadu, saradnja sa Srbijom bi i dalje bila primarna", naglasio je Dodik.

Upitan da li i dalje vjeruje da je ujedinjenje Srbije i Republike Srpske moguće, o čemu je često govorio, Dodik je rekao da je to "sve hipotetički" i da sve zavisi od razvoja međunarodnih, globalnih i regionalnih odnosa.

"Naravno da je sasvim prirodno da postoji težnja da se jedan isti narod ujedini. Kao i svi drugi narodi što imaju pravo na svoju jedinstvenu i teritorijalnu organizaciju tako i mi imamo to pravo i stojim pri stavu da od toga ne treba odustati. S druge strane sam savršeno svjestan da to nije trenutak u kom mi živimo, ali ono u šta sam siguran jeste da ta ideja treba da živi sve do njenog ostvarenja", rekao je Dodik.