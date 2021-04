Dodik: Ja sam i protiv nezavisne Republike Srpske ako to znači sukob

BANJALUKA – Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a, rekao je za Srnu da treba razgovarati o BiH, o svim pitanjima i mogućnostima, te da je jedina nemogućnost jeste da bude sukoba u BiH.

"Ja sam i protiv nezavisne Republike Srpske ako to znači sukob. Za Republiku Srpsku kao samostalnu državu jesam ako ćemo do toga doći političkim procesom, a doći ćemo i to je ono što smeta ovima u Sarajevu koji pokušavaju svoje probleme u kantonima i cijeloj Federaciji koje se tiču i borbe sa pandemijom i nesposobnosti da nabave respiratore, vakcine... da prebace nama", rekao je Dodik.

On je naglasio da Republika Srpska nije briljantna, ali je pokazala svoju sposobnost da može transparentno da nabavi respiratore, vakcine i svu medicinsku opremu.

"Vakcinisali smo procentualno više ljudi nego u Federaciji, transparentno smo nabavili respiratore i medicinsku opremu. Učinili smo sve što smo mogli da zdravstvenim radnicima omogućimo sve uslove za borbu protiv kovida 19, što nije slučaj u Federaciji i sad najednom dajte Milorada Dodika", rekao je lider SNSD-a.

Dodik je naveo da "sećijska politika u Sarajevu najviše pogađa Sarajlije i Bošnjake".

Lider SNSD-a je rekao da su sa druge strane pojedinci iz Republike Srpske, poput Mladena Ivanića, koji svojim lažnim performansima pokušavaju da predstave da je priču o mirnom razlazu u BiH, koja nije inicirana iz Republike Srpske, već je došla sa strane, dogovorio Dodik sa liderom SDA Bakirom Izebgovićem.

"Umjesto da se o značajnim pitanjima za Republiku Srpsku okupe sve političke strukture u Srpskoj, pa i Mladen Ivanića, on uvijek kada dođe do problema na relacija Banjaluka - Sarajevo staje na stranu Sarajeva, kao i Branislav Borenović, Mirko Šarović i njihova cijela bolumenta", naglasio je Dodik.

Dodik je upitao da li zaista iko ozbiljan u Republici Srpskoj i BiH može pomisliti da su on i Izetbegović dogovorili bilo šta i još da Bakir Izetbegović zatraži sankcije.

"To govori koliko je Ivanić u pravu i koliko 'barata' tom situacijom. Mladen Ivanić sa raznim svjetskim hoštaplerima pokušava ovdje da pravi neki svoj institut koji bi trebalo da bude u funkciji zapadnih mentora i sa njima razgovara kako da obezbijedi novac da bi se taj institut širio. On je taj institut registrovao negdje na nivou BiH i sada mu trebaju pare, a da bi ih obezbijedio treba da pokaže veće podaništvo. Za njega nema bolje priče nego takvim svjetskim hoštaplerima govoriti da sam ja nešto dogovorio sa Bakirom Izetbegovićem i da je to rezultiralo ovim pozivom za uvođenjem sankcija meni. To zaista djeluje glupo", istakao je Dodik.

On je naveo da vlast u Republici Srpskoj za razliku od Mladena Ivanića nije poltronska.

"Mi imamo svoju glavu i radimo ono što je u našem interesu, a ne da budemo poltroni kao što je Mladen Ivanić koji hoće u BiH da dovede visokog predstavnika iz Kanade. Tu se mi razlikujemo. Mi mislimo da nama ne treba visoki predstavnik, a Ivanić, Šarović, Borenović misle da treba. To su nepomirljivi stavovi. Oni vjeruju u BiH, a ja vjerujem u Republiku Srpsku i zato oni redovno gube izbore i tako će izgubiti i ove 2022. godine", naglasio je Dodik.