Dodik: Nakon izbora neće biti policijskog časa, niti drastičnih mjera

BANJALUKA – Republika Srpska može da služi kao dobar primjer za reagovanje na krizu i upravljanje njome. Nakon izbora neće biti uveden policijski čas, niti drastične mjere, iako je nesumnjivo da imamo povećan broj zaraženih, rekao je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

On je izjavio da je Republika Srpska pokazala sposobnost da upravlja krizom u vrijeme pandemije virusa korona.

"Na početku pandemije nismo oklijevali da preduzmemo značajne mjere. Želim da zahvalim građanima koji su prihvatili mjere koje su bile potrebne", rekao je Dodik.

On je naveo da će Republika Srpska u ovoj godini, zbog pandemije virusa korona, imati sedam odsto manji prihod u budžetu, što je oko 270 miliona KM.

"Razlog za ovo jeste pad indirektnih poreza od 10 odsto, dok smo uspjeli održati nivo direktnih poreza. Intervenisali smo u različitim oblastima, a gubitak smo nadoknadili iz rezervi i uspjeli održati investicionu aktivnost, što je vidljivo u svakom mjestu u Srpskoj", dodao je Dodik.

Prema njegovim riječima, zvaničnici Republike Srpske su u svakom trenutku bili sa narodom i u lokalnim zajednicama u Srpskoj.

On je podsjetio da 2.000 KM košta dan liječenja pacijenta zaraženog virusom korona.

"Potrebno je da budu smanjena privatna druženja i da ljudi poštuju propisane mjere. Ovdje je riječ o solidarnosti prema najbližem okruženju, ali i za medicinski sektor. Republika Srpska ima resurse da izdrži krizu i troškove, a borba za ljudske živote je najvažnija", rekao je Dodik za RTRS.

Podržan medicinski sektor

On je istakao da će biti podržan medicinski sektor i da neće biti zaustavljene investicije u njemu.

"Modernizujemo Bolnicu Zvornik, gradimo je u Doboju, naredne godine ćemo početi rekonstrukciju bolnice u Prijedoru, gradićemo bolnicu u Trebinju. Time ćemo završiti značajan ciklus u ovoj oblasti",istakao je Dodik i dodao da će naredne godine biti izdvojeno više od 80 miliona KM za banjski sektor.

On je naglasio da srpski narod ne bi imao šansu u BiH da ne postoji Republika Srpska.

"Osim Srba, mislim i na muslimane i ostale narode koji žive u Republici Srpskoj. Pogledajte Kozarac ili ostala povratnička mjesta, pa ćete vidjeti da je sve obnovljeno i novo, dijelom uz pomoć međunarodnog faktora. Takva pomoć je izostala za Srbe u Federaciji BiH", rekao je Dodik.

Dodik je ponovio da će naredne godine iz budžeta Republike Srpske biti izdvojeno 60 miliona KM za infrastrukturu.

"Smatramo da je potrebno pojačati investicioni ciklus. Moramo održati priču prema poljoprivredi, jer Srpska ima dovoljno hrane da se prehrani. Otvorili smo sve kanale snabdijevanja sa Srbijom, što je od izuzetnog značaja", zaključio je Dodik.

"Ja sam opstao, Incko je sinonim za neuspjeh"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je visoki predstavnik izmišljena priča, ko god on bio, a pogotovo sada Valentin Incko, koji isključivo zadržava privilegije da bi služio da održi satanizaciju prema Srbima.

"On ne dozvoljava bilo kakve promjene stereotipa i pokušava da zadrži istu matricu, a to je `Srbi su krivi` i nas nekoliko koji vodimo to, pogotovo ja, kojem su uspjeli da `nabace` nešto ružno. Ali eto opstao sam i što je najvažnije, pokazao sam da imam podršku naroda, za razliku od Incka, koji ima samo podršku nekih administrativnih centara", rekao je Dodik.

Prema Dodikovim riječima, Incko je sinonim za neuspjeh međunarodnih faktora, koji je sebi pribavio predznak "donosioca sreće", koju nikako nije uspio da sprovede jer, kako je naglasio, ono što je za njih sreća ne mora da znači i da je ovdje.

"Imamo tako skrnavljenje Dejtona koje je dovedeno do apsurda i nefunkcionisanje BiH, koja je na sasvim drugom fonu za šta se oni zalažu, a to je funkcionalna BiH. Oni su funkcinalnu BiH mogli da izgrade poštujući slovo Dejtona, a oni su izabrali da ro urade putem duha Dejtona", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, taj duh Dejtona, koji se ovdje rasplamsao do mjere da ga više niko ne razumije, doveo je do hronične nestabilnosti u BiH koja se isključivo može pripisati kao zasluga međunarodnog faktora koji je kreirao pravosudni sistem, a sada traži reforme jer se pokazalo da to ne valja.

"Morali smo da trpimo njihovu nestručnost. Naš pristup je `poštujte Ustav, gospodo`, što bi trebalo da nauči i Incko", rekao je Dodik za RTRS.

Govoreći o zahtjevu Incka da se skine tabla sa Studentskog centra na Palama sa nazivom "Radovan Karadžić", Dodik je rekao da to nije nadležnost Predsjedništva BiH, već drugih organa, dodavši da "Incko nije ni EU da bi mogao da prijeti u njeno ime".

Prema njegovim riječima, Incko bi trebao da sve u BiH tretira ravnopravno, pa bi onda morao da traži da se promijene i nazivi ulica u Sarajevu Alije Izetbegovića i Zelenih beretki, jer su oni, kako je naglasio, simboli zla.

Dodik je istakao da ne podržava ono što radi visoki predstavnik.

"Laž je da bi visoki predstavnik otišao iz BiH da smo mi malo više popustili", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, svi dodadašnji visoki predstavnici su masovno prekršili Dejtonski sporazum, doveli su ustav BiH kao "mrtvu materiju" koja ne znači ništa.

"U BiH ništa nije kako piše u Ustavu i Dejtonu, sve je promijenjeno i to ne daje rezultate. Zbog toga su oni ljuti i pokušavaju da nađu krivce, a to su uvijek ili ja, Srbi, Dragan Čović, Hrvati, ali ne vide rezoluciju muslimana i SDA u kojoj prave predratnu `Republiku BiH` po kojoj treba da se ukinu entiteti i kantoni i da se stvori `građanska država`", naveo je Dodik.

Dodik je rekao da on nije remetilački faktor u Predsjedništvu BiH i da je ovaj organ razvlašten.

"U Ustavu piše da je Predsjedništvo centralni izvršni organ, a Savjet mnistara pomoćni. A kada odete tamo sve je drugačije i oni od Savjeta ministara pokušavaju da naprave vladu", naglasio je Dodik.

Dodik smatra da je cijeli problem u činjenici da je BiH "napravljena nazor", dodavši da bi bilo normalno da se sprovede slovo Dejtona i da se sve dovede u ustavni okvir, ali da je uprkos tom zalaganju on optužen da krši mirovni sporazum.

"Rješenje je poštovanje slova Dejtona uz preispitivanje svih dosadašnjih nezakonitih aranžmana u kojem ćemo mi učestvovati, a ne vioki predstavnik", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio i da lider HDZ-a Dragan Čović traži da Hrvati biraju sunarodnika za člana Predsjedništva BiH, što je sasvim legitimno, a ne da im ga biraju Bošnjaci.