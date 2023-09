Dodik: Jedina barikada za dolazak Šmita u RS je u Savjetu bezbjednosti

BANJALUKA - Jedina barikada za Šmitov dolazak u Republiku Srpsku je ona u Savjetu bezbjednosti UN i nje je svjestan i on, naveo je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, na Twitteru.

Iako je Šmit, ističe Dodik, naumio da dođe u Republiku Srpsku, nije imao kome doći.

"Šmit u Srpskoj nema kome da kaže da je visoki predstavnik kada svi znaju da nije. Jedini koji je od jučerašnje neostvarene posjete napravio predstavu je upravo on. Režirao je predstavu, ali karte za nju u Republici Srpskoj niko nije htio da kupi. To je sva muka Kristijana Šmita!", stoji objavu predsjednika Republike Srpske.

Podsjećamo, Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u BiH, izjavio je za N1 da su bile postavljene barikade da bi se spriječio njegov dolazak u Republiku Srpsku.

"Zbog čega su bile zatvorene neke ulice? Muzički festival je tek u petak. Ili se danima za to spremaju ili su pokušali da spriječe moj dolazak. Zamislite da se desio napad na mene ili da su mi zabranili ulazak u zgradu, i to pred kamerama, da me neko silom sprečava, da li bilo ko osim u Banjaluci vjeruje da bi se u Evropi neko radovao tome, možda bi se u Moskvi radovali. Imali biste situaciju koja bi izazvala krizne sastanke i ova zemlja bi bila dalje od Evrope. Ja sam mudro djelovao", rekao je Šmit.

Inače, Šmit je juče planirao posjetu Banjaluci, ali je ona naglo otkazana.

