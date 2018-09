Dodik: Jedini način da BiH preživi jeste povratak ustavnom poretku

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da BiH mora da se vrati svom ustavnom poretku i da je to jedini način da ona preživi.

Dodik je u intervjuu Srni naglasio da sve što su stranci do sada nametnuli u BiH ne može da izdrži vrijeme, jer je svako nametanje samo sila, te da je nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma odmah krenuo atak na prava Republike Srpske, da se ona umanje i unište i da se u prvoj fazi od Srpske napravi prazna ljuštura, a kasnije i besmislena zajednica.

"Ne treba vjerovati onima koji na međunarodnom planu kažu da poštuju Dejtonski sporazum, jer da poštuju ne bi ga urušili do te mjere da je danas na sceni pravno politička situacija koja se potpuno razlikuje od onoga što je napisano u Ustavu, a što će biti problem BiH u budućnosti", istakao je Dodik.

On je najavio da će odmah po ulasku u Predsjedništvo tražiti da se donese odluka o podnošenju tužbi pred međunarodnim i domaćim sudovima protiv visokih predstavnika koji su kršili međunarodno pravo i podsjetio na izjavu Pedija Ešdauna da su on i njegovi prijatelji, takođe Britanci, Kris Paten i Džordž Robertson "uložili mnogo napora da disciplinuju političare u BiH, prije svega, u Republici Srpskoj i da su njihovi postupci ponekad bili brutalni".

"To je Ešdaun izjavio na sastanku što je sasvim dovoljno da ga tužite i da svaki, iole objektivan, sud presudi jer je on kao visoki predstavnik bio dužan da štiti Dejton a ne da ga razgrađuje. Uz to sve još kad nam stranci počnu da pričaju o kriminalu i korupciji to je toliko smiješno. Navešću samo primjer Ešdauna koji je kupio kuću za 100.000 KM od muslimanskog generala na Jablaničkom jezeru i nakon toga je prodao za milion i po kada je odlazio. Šta je to nego korupcija. Ali oni misle da će sve to neko zaboraviti i zato njima Milorad Dodik, možda, i smeta jer previše zna i previše pamti", rekao je Dodik.

On je naglasio da BiH nema šansi sve dok najveći dio vlasti kreiraju stranci i kao takva ne može uspjeti, kao što ni pokušaji njene centralizacija nisu i neće ništa dobro donijeti ni narodu ni BiH.

"Zato mislim da je upravo ovo trenutak kada ljudi moraju da razumiju o čemu se radi, da biraju konzistentne vlasti i da ne podrže one koji su za centralizaciju BiH i koji svoje podaništvo, poput predstavnika Saveza za promjene, pokušavaju da predstave kao vrlinu", istakao je Dodik.

Politika Mladena Ivanića je politika centralizacije BiH

"Mladen Ivanić je čovjek centralizacije i njegova politika je politika centralizacije BiH. Otišao je na nivo BiH bez legitimiteta i šta je uradio za četiri godine? Ljudi poput njega i predstavnika Saveza za promjene koji su na vlast na nivou BiH došli bez legitimiteta svog naroda našli su ga kod Bakira Izetbegovića i međunarodne zajednice i zato nisu učinili nijednu stvar u ime i za dobrobit Republike Srpske.

Prvo što je uradio Ivanić je nametnuo Reformsku agendu u obliku u kojem se gube mnoge ingerencije Srpske. Javnost zna da smo Željka Cvijanović i ja odmah ustali protiv toga i tek kad se prihvatilo ono što smo tražili - da se uvaže nadležnosti Srpske, onda je promovisan taj dokument. Ivanić je prihvatio agendu u njenom prvobitnom obliku koji je bio poražavajući za Republiku Srpsku", istakao je Dodik, podsjetivši da je isto bilo i sa mehanizmom koordinacije koji je bio jedan od upečatljivijih primjera izdaje Srpske i njenih interesa od predstavnika Saveza za promjene.

On je naveo da je najlošija stvar koja se desila Republici Srpskoj, a koja je rezultat politike koju vodi Mladen Ivanić, predaja fiskalnog sistema u ruke zajedničkih institucija, odnosno prenošenje na nivo BiH.

"Mladen Ivanić, doktor ekonomskih nauka, da ne razumije šta znači fiskalni suverenitet i preda ga na nivo BiH!? To je nezapamćeno. I danas umjesto da imamo dvije službe indirektnih poreza - jednu za FBiH, drugu za Republiku Srpske, mi imamo jednu, formiranu u vrijeme kada je Ivanić bio predsjednik Vlade Srpske i pri tom nas još ubjeđuje da je dobro što smo izgubili suverenitet nad porezima. To je nečuveno", naveo je Dodik.

Ivanić je, kaže Dodik, dao mogućnost da se formira služba na nivou BiH i da BiH ima izvorne prihode što nije po Ustavu i Dejtonskom sporazumu. "To je čovjek koji, nakon svega, još ima i dovoljno bezobrazluka da pravda svaki svoj loš potez koji je napravio prema Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

On je u intervjuu Srni ocijenio da je "Ivanićeva priča o njegovim dostignućima kao srpskog člana Predsjendištva BiH potpuno izopačena, te da stalno ponavlja da je njegov uspjeh to što je doveo vod na obilježavanje Dana Republike i da je spriječio obnavljanje tužbe BiH protiv Srbije, iako je bilo sasvim normalno i očekivano da se suprotstavi tome kao što su se suprotstavili zvaničnici Srpske i Srbije".

"On to predstavlja svojim uspjehom, a ćuti na priču kada su njegovi Britanici dostavili Savjetu bezbjednosti UN rezoluciju kojom su htjeli da osude Srbe za genocid u prošlom vijeku, nas koji smo izgubili pola svog stanovništva. Tada nije htio da zakaže ni sjednicu Predsjedništva BiH. Bio sam svjedok kada ga je zvao Tomislav Nikolić i nema šta mu nije rekao, jer smo svi tada smatrali da o tome treba da se izjasni Predsjedništvo BiH. On to nije uradio, jer je riječ o Britancima kojima Ivanić ne može da se zamjeri iz niza razloga i tek kad sve prođe onda on kao ima stav i prosipa naknadnu pamet", rekao je Dodik.

Isti slučaj je, kaže Dodik, i sa prisluškivanjem zvaničnika Srpske i Srbije. "Bio sam na terasi hotela u Dubici kada je Aleksandar Vučić izvadio operativni nalog za prisluškivanje gdje tačno piše sve šta ko treba da radi. Mladen Ivanić čita, ruke mu se tresu i onda kaže 'nije ovo tačno'. Koga on laže? Zašto nije to demantovao? Zašto je počeo da izmišlja i priča da su mu njegovi ljudi rekli da nije tačno? Da li to znači da Vučić laže, a njegovi ljudi govore istinu? Srbija je ozbiljna zemlja, ima ozbiljnu obavještajnu službu koja se sigurno nosi sa velikim stranim službama i onda su se našli neka tamo nedorečena služba u Sarajevu i ljudi u njoj da kažu to nije tačno. Umjesto da pokaže tu svoju srpsku pripadnost, Ivanić kaže 'meni su moji ljudi rekli da to nije tačno'. Šta onda znači papir na kojem piše sve", upitao je Dodik.

Najveću eroziju svojih prava Srpska je doživjela za vrijeme vlasti PDP-a i SDS-a

Na pitanje da prokomentariše stalne udare na Republiku Srpsku i njene institucije, koji su posebno izraženi posljednjih godina, predsjednik Republike je naglasio da se protiv Srpske od momenta njenog formiranja vodi rat u kome su na kraju učestvovale i međunarodne snage putem NATO-a, a kasnije je nastavljeno stalnim atacima s ciljem stvaranja unitarne BiH.

"Sam odnos vlasti Srpske koji je pokazan posljednjih 12, 13 godina spriječio je jedan takav scenario koji je najintenzivniji bio u periodu od 2001. do 2005. godine u vrijeme kada je današnja opozicija u Republici Srpskoj bila vlast. I Mladen Ivanić i Dragan Čavić i ljudi iz SDS-a bili su na vlasti kada je Republika Srpska doživjela najveću eroziju svojih prava kao rezultat specijalnog rata kojem su oni podlegli. Njihovo je bilo da se bore, ali oni su se predali i tada je dato najviše ovlaštenja Srpske. Kada smo mi došli na vlast 2006. godine odmah smo krenuli sa opštom akcijom zaustavljanja prenosa nadležnosti i već negdje 2007. i 2008. godine uspjeli da pokažemo da ne postoji više takva mogućnost", istakao je Dodik.

Sve što je poznato u svijetu kao "žute", "obojene" ili kako već zovu te revolucija, kaže Dodik, isprobano je u Republici Srpskoj.

"U tom pogledu posebno želim da istaknem događaj od prije dvije godine kada je opozicija htjela da napravi miting koji je trebalo da posluži za uvođenje tih takozvanih 'žutih' i 'obojenih' revolucija u Banjaluku. To je bilo organizovano od stranaca, a opozicija je to prihvatila. Mi smo išli sa svojim mitingom u isto vrijeme, pokazali način kako treba da se bori protiv toga i tada smo im srušili svu snagu i uništili njihov entuzijazam da rade na taj način. Oni su pokušali kasnije da to organizuju širom Republike Srpske pa kada su vidjeli da imaju po par stotina ljudi, a kasnije ne više od par desetina ljudi, odustali su jer su vidjeli da to ne prolazi kod našeg naroda. Kao predsjednik Republike tada sam bio veoma ponosan jer smo spriječili 'dešavanje ulice' i scenario sličan onom u Makedoniji", istakao je Dodik.

On je ocijenio da za tako nešto nije bilo razloga, jer Republika Srpska je konstanto, u gotovo nemogućim uslovima bilježila jačanje svoje snage. "Mislim da su ljudi to razumjeli jer su 2014, a posebno 2016. godine jasno rekli šta misle o opoziciji i vjerujem da će i ove godine to ponovo pokazati. Kod našeg naroda nisu prošle te revolucije, nisu prošle ni u obimu protesta koje danas stalno imamo na Trgu Krajine u Banjaluci, nisu prošle ni neke nevladine organizacije koje uporno dobijaju novac od stranaca", rekao je Dodik, dodavši da narod u Republici Srpski vidi šta se dešava i razumije da je sve to rezultat upornog miješanje stranaca u odnose u Republici Srpskoj i BiH.

Narod vidi, kaže Dodik, i uporno miješanje stranaca u izborni proces u BiH i ogroman novac koji se daje s ciljem da se obezbijedi da "Mladen Ivanić i Vukota Govedarica kao puleni stranaca prođu na predstojećim izborima".

"Taj strani uticaj je vidljiv i kroz to što je 40 specijalizovanih obavještajaca iz britanske službe došlo ovdje da navodno prati izbore, a ustvari rade za Mladena Ivanića ", rekao je Dodik.

Lažna tvrdnja da se Srbija miješa u izbore - Dio specijalnog rata protiv Srpske i Srba

On je naveo da je specijalni rat protiv Republike Srpske i Srba i to što Ivanić bez ikakvog osnova optuži Srbiju za miješanje u izborni proces u Srpskoj, stavljajući tako dodatni politički teret Srbiji koja će na međunarodnom planu imati potrebu ili će morati bar negdje da objašnjava tu njegovu lažnu tvrdnju.

"Nacionalna i državna izdaja Saveza za promjene ide tako daleko da Ivanić lažno optuži Srbiju koja je politički i državno zainteresovana za status Srba u BiH. To je nešto što apsolutno ne stoji i samo govori o panici u kojoj se nalazi opozicija pa već sad pokušavaju da nađu krivce za svoj poraz na predstojeći izborima i već sada im je kao Vučić kriv.

Tvrditi da je Srbija umiješana ili da se petlja u izbore u Republici Srpskoj daje alibi onima koji to zaista ovdje godinama rade kao što su Britanci, EU, stara američka administracija i mnogi drugi. Oni to čine neometano i to Ivanić nije primijetio, ali je primijetio Srbiju, valjda zato što je Srbija ovdje pravila škole, puteve, bolnice...", istakao je predsjednik Srpske.

On je naglasio da je "sve to vrsta specijalnog rata u kome će se uvijek reći da mi nismo dostojni da budemo donosioci odluka već da to treba, umjesto nas, da čini neko sa strane".

Republika Srpska pokazala da može da egzistira i to zabrinjava kreatore obojenih revolucija

"Republika Srpska je preživjela neviđenu golgotu pritisaka, podmetanja osporavanja, nedoznačavanja sredstava, zabrana i, uprkos svemu, pokazala da može da egzistira i da opstane i to je ono što kreatore specijalnih ratova i obojenih revolucija zabrinjava. Oni hoće da pokažu da mi to ne možemo i pri tom još nađu Ivanića, Govedaricu i ostale iz tog saveza, za koji ne znam ni kako se više zove, koji uporno tvrde da će Srpska bankrotirati, da će propasti, da kod nas ništa ne valja...

Kreatorima tih revolucija upravo takvi trebaju, poput Govedarice koji na sastanku pred evropskim liderima kaže da je jedini čovjek sa vizijom u BiH Bakir Izetbegović. Smatrao sam da je to lapsus i da neće ponoviti ali on izađe pred novinare i kaže 'Bakir Izetbegović je čovjek vizije'. Kako je moguće da je Izetbegović vizionar za srpski narod? Pa vidjeli smo tu viziju Izetbegovića 1991. godine. I što je najgore danas se takvi ljudi uz podrškom Zapada kandiduju i pokušavaju da podvale srpskom narodu kao budući funkcioneri. Naravno da to ne ide i da neće ni proći", rekao je Dodik.

Govoreći o zabrani ulaska u BiH ruskom piscu Zaharu Prilepinu, Dodik je rekao da će jedan od njegovih prvih zadataka kao srpskog člana Predsjedništva BiH biti da utvrdi ko je zabranio ulazak Prilepinu.

"Nemoguće je da se napravi 'crna lista', a da u njoj ne participiraju određeni odgovorni nosioci vlasti u ime Srba na zajedničkom nivou. Ivanić je i tu nevješto pokušavao da se izvuče iz cijele te priče, ponovo predstavljajući sebe da nije nadležan", istakao je Dodik, koji je kandidat SNSD-DNS-SP za srpskog člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborima.

On je naveo da će njegova prva posjeta kao srpskog člana Predsjedništva biti posjeta Srbiji, te da će nastojati da sa svima uspostavi što je moguće bolje odnose.

"Mi nemamo animoziteta prema zapadnim zemljama, ali imamo prema nekim njihovim politikama kojima se mijašaju u unutrašnje stvari u BiH. Mi nismo ljudi koji ne misle racionalno i znamo šta je Velika Britanija, ali mislim da su pretjerali sa svojim miješanjem u unutrašnje stvari u BiH i da bi bilo dobro da što prije, posebno prije izbora, povuku svojih 40 obavještajaca da im ne bi to knjižili kao još jednu od njihovih malverzacija", rekao je Dodik.