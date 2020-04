Dodik: Jednokratna pomoć od 1.000 KM zdravstvenim radnicima u Srpskoj

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da će u četvrtak, 16. aprila, svim radnicima u zdravstvu biti isplaćena plata, a uz nju i naknada od 1.000 KM.

Dodik je novinarima u Banjaluci rekao da će plata i naknada biti isplaćena za zdravstvene radnike, spremačice, vozače i druge zaposlene u zdravstvenom sektoru.

"S obzirom na to da imamo oko 9.700 radnika za naknade smo iz republičkih sredstava obezbijedili skoro 10 miliona KM. To je dio zahvalnosti koju želimo da odamo zdravstvenim radnicima. Zahvalan sam medicinskim radnicima i ovo je naš mali gest zahvalnosti, iako je to za nas finansijski ozbiljan napor", naglasio je Dodik.

On je istakao da medicinski radnici sada najviše zaslužuju adekvatan i korektan odnos Republike Srpske.

"Vjerujem da ćemo možda opet za dva-tri mjeseca biti u prilici da nešto slično uradimo. Ne mogu to obećati, ali ukoliko se ukaže prilika nećemo oklijevati da to uradimo", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, na naknadu mogu da računaju samo oni koji su u periodu od pojave virusa korona radili najmanje pola radnog vremena.

"Svi drugi neće moći da je dobiju, odnosno oni koji nisu radili ili su koristili bolovanje ili neplaćeno odsustvo", rekao je Dodik.

Podsjetivši da je Srpska formirala tri fonda, Dodik je izrazio uvjerenje da će za njih biti obezbijeđeno 500 miliona KM za razne vrste pomoći.

"Za ovaj mjesec svim radnicima koji su prestali da rade, u skladu sa odlukom Vlade da se prekida rad u uslužnom sektoru i dijelu proizvodnje, biće isplaćena minimalna plata u iznosu od 520 KM i doprinosi. Ukupan bruto iznos je 770 KM. Sada smo evidentirali 66.000 radnika kojima ćemo to isplatiti nakon isteka mjeseca. Niko ne treba da brine jer imamo dovoljno novca da to uradimo", poručio je Dodik.