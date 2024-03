Dodik: Jelena Trivić je nebitna, radila je sa Šmitom

LAKTAŠI - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je predsjednik Narodnog fronta Jelena Trivić bila i ostala trabant njemačke politike, zato što je ta politika finansirala njeno političko djelo.

"Jelena Trivić je nebitna. Ona je naravno bila sa Kristijanom Šmitom, radila sa njim, prihvatila ga. To svi znamo. I on je dolazio u Banjaluku, imate sliku, pokažite sliku na kojoj je on bio", rekao je Dodik novinarima u Laktašima odgovarajući na pitanje da li je Trivićeva indirektno podržala Šmita, optužujući SNSD i HDZ za izborni zakon.

Dodik je naglasio da se nikada nije sreo sa Šmitom kao visokim predstavnikom, te da mu je kada ga je zvao telefonom da se najavi da dolazi rekao da mu to ne treba i da pravi blamažu od sebe, da bi najbolje bilo da to odbije.

"On to mene nije poslušao", istakao je Dodik.

On je rekao da sada razumije nešto drugo, da razumije da je izazovna priča o 25.000 evra kolika je Šmitova mjesečna plata za ovo što radi, za ove brljotine po BiH.

"To je veliki novac i u Njemačkoj, tamo odakle on dolazi, tako da to baš i nije zgodno odbiti", naveo je Dodik.

On je podsjetio i na bivšeg visokog predstavnika u BiH Valentina Incka koji je 11 godina primio platu 25.000 evra mjesečno.

"I sad se on nama smije. Incko je skučenih intelektualnih sposobnosti, čak i diplomatskih sposobnosti, ali, eto, i njega su stavili da 11 godina prima 24.000 i nešto evra mjesečnu platu", rekao je Dodik, prenosi Srna.

