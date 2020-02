Dodik: Kad narod bude glasao protiv mene završiću političku karijeru

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Miorad Dodik rekao je da će završiti političku karijeru tek kada narod bude glasao protiv njega, poručivši da se neće povinovati pritiscima i prijetnjama i da neće odustati od svojih bazičnih stavova.

"Tražimo novi dogovor o stvarima koje su visoki predstavnici nama nametnuli, o Sudu, Tužilaštvu, novi dogovor o stvarima koje nisu u nadležnosti BiH. Smatramo da je vrijeme da se o tome razgovara da strane sudije odu iz Ustavnog suda, da se donese novi Izborni zakon da svaki narod bira svoje autentične predstavnike", pojasnio je Dodik sinoć za Fejs TV.

Na pitanje da prokomentariše izjavu američkog zvaničnika Metju Palmera da će on i zvaničnici Republike Srpske biti kažnjeni ako ne odsutanu od svojih stavova, on kaže da takve stvari sluša već 10 godina i da Palmer ne može da prijeti, jer je riječ o niže pozicioniranom službeniku Stejt departmenta, te da on nije taj koji upravlja politikama.

"On samo pokušava da to glumi. Pokazao se kao čovjek koji je kroz niz poteza koje je činio navijao isključivo za bošnjačku stranu", rekao je Dodik.

On je naglasio da takvi ljudi sličnim potezima pokušavaju da se dopadnu bošnjačkoj javnosti.

"Sada mogu da kažem nakon ovoga što je Palmer rekao, da je to očigledna bezočna prijetnja i ako Amerika na taj način misli da ovdje koriguje odnose, onda je to njihov problem. Ne može se tako svijetom upravljati", rekao je srpski član Predsjedništva BiH.

On je istakao da Miroslav Lajčak nije "njegov čovjek", kako se to prikazuje u javnosti, nego čovjek zadatka koji dobije u Evropskoj uniji, koji poznaje situaciju.

"Da je bio moj čovjek, onda bi on onda ovdje kao visoki predstavnik pomogao nama, ne bi odmagao. Lajčak je jedan profesionalac, čovjek zadatka", rekao je Dodik i dodao da što se njega tiče, u BiH ne trebaju visoki predstavnici i ovaj prostor konačno treba osloboditi od stranaca i prepustiti ga domaćim političarima.

"Republika Srpska ne povlači nijedan potez koji bi doveo do rata"

Dodik je ocijenio da situacija u BiH nije ozbiljna kako se to predstavlja, te da Republika Srpska ne povlači nijedan potez koji bi doveo do rata.

"Zar neko od Bošnjaka može povjerovati u ozbiljnost lidera SDA Bakira Izetbegovića da govori o ratu. Republika Srpska ne povlači nijedan potez te vrste. Nama do toga nije", izjavio je Dodik.

On je pojasnio da u Ustavu piše da bezbjednosne agencije jednog entiteta bez saglasnosti ne mogu preći na prostor drugog entiteta.

Dodik je rekao da u Republici Srpskoj ne postoji nikakav plan otcjepljenja, niti se o tome vodi bilo kakva aktivnost, bilo javna ili tajna.

"To je tema koja je vješto iskorištena da pokrije osnovne prigovore na Ustavni sud", rekao je Dodik, koji je ovaj sud nazvao okupacionim sudom.

On je dodao i kako nije mogao da vjeruje da će taj okupacijski sud donijeti takvu odluku, te podsjetio da je prethodno sve presuđeno.

"Imovina u Brčko distriktu data je distriktu, imovinom i zemljištem u Federaciji BiH /FBiH/ upravlja FBiH, a samo Republika Srpska ne može da upravlja imovinom", rekao je Dodik za sarajevsku Fejs televiziju, te naglasio kako BiH nema pravo na imovinu, ko što nema pravo na Sud i Tužilaštvo.

Dodik je kategoričan da strane sudije Ustavnog suda BiH moraju otići jer su tu 25 godina.

"Vidimo da manipulišu tim, vidimo da su nastrojeni na bošnjačku stranu, da prave centralističku unitarnu državu. Mi smo protiv toga, mi imamo našu autonomiju i želimo da je očuvamo", istakao je Dodik.

On je naveo da je intervencionizam međunarodne zajednice učinio to da BiH više nije onakva kakvca je bila predviđena međunarodnim sporazumom, te da će je, ukoliko ne bude uvažavala sebe, biti teško održati.

Ukazao je i da se Ustava, kao najvišeg političkog i pravnog akta jedne zemlje, koji je trebalo da bude svetinja, nisu pridržavali visoki predstavnici koji su činili međunarodni kriminal u prošlom vremenu i degradirali Dejton.

Dodik je istakao i da je povećani nivo centralizacije u BiH danas gotovo nemoguć, a na dugo vrijeme neodrživ, da ovu vrstu priče podržavaju Bošnjaci i dio međunarodne zajednice, te da ostaje da se vidi dokle će to trajati.

"Poštujem slovo Ustava i spreman sam da prihvatim svaku vrstu aranžmana s tim ustavom, a da to nisu nametnuli visoki predstavnici i da nije proglašeno mimo volje tri konstitutivna naroda u BiH", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, okupacione sile nisu trajne i na ovim prostorima neće biti zavijek, već će otjerati okolnosti, a ne Rusi, koji ovdje nikada neće doći.

Dodik je za priču o ruskom uticaju rekao da je smiješna, da taj uticaj samo imaju Evropa i Amerika.

"Srpski narod ima simpatiju prema Rusima i to je tačno. Išao sam u Rusiju najmanje desetak puta. Koliko god puta da sam išao u Rusiju to je malo. Imam namjeru da idem koliko god puta budem mogao, kad god bude prilika. Velika je stvar doći do ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je po moći prvi ili drugi u svijetu", istakao je Dodik i dodao da će se veoma brzo ponovo naći.

Dodik je ponovio da Rusi nikada ništa nisu učinili protiv BiH i da nikada nisu pokušali da samo sarađuju sa Republikom Srpskom, a da sa Federacijom BiH ne sarađuju, te napomenuo kako je nekoliko puta bio svjedok kada je na dnevnom redu bio razgovor o smanjenju starog duga za gas i kako riješti pitanje snabdijevanja BiH gasom.

O izgradnji gasovoda, Dodik je rekao da je to u planu, da tok ide od Beograda prema Bijeljini, preko distrikra Brčko prema Banjaluci, a da može da ode u Tuzlu ili bilo gdje.

"Taj gasovod košta negdje oko 200 miliona evra, a gasifikacija Banjaluke oko 100 miliona evra. Tražimo partnere da to uradimo. Taj gasovod ide preko grunta Republike Srpske. Ako se utvrdi da je to nečija tuđa zemlja, Republika Srpska platiće sve sudske naknade za to", rekao je Dodik.