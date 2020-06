Dodik: Kad se vratim iz Moskve tražiću da se migranti izbace iz BiH

MOSKVA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je prvo što će učiniti kada se vrati u Banjaluku to da će bez oklijevanja tražiti da se migranti izbace iz BiH.

"Za njih ne možemo da pravimo politike smještaja. To je neprihvatljivo i Republika Srpska je rekla da to neće da dozvoli, jer to nije samo stvar humanitarog karaktera, imajući u vidu da se za vrijeme njihovog boravka u lokalnim zajednicama gdje borave dešavaju napadi na lokalno stanovništvo, te da i među njima postoje sukobi", pojasnio je Dodik.

On je istakao da je za Republiku Srpski previše da se bavi tim pitanjem, te da je najjednostavnije da se vrate tamo odakle su došli.

"Nismo mi zvali te migrante. Evropa je otvorila taj proces iz svog egoizma da što je više moguće pribavi jeftine radne snage za svoju industriju, koju razvija", rekao je Dodik.

Dodik je, govoreći o terorizmu, rekao da se ova opasnost u BiH i Republici Srpskoj provlači kroz pojavu migranata.

(RTRS)