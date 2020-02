Dodik: Komšić bi da ostavi migrantski problem u BiH

BANJALUKA - Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, rekao je, povodom veta koji je uložio oko angažovanje Fronteksa na granicama BiH, da je cilj da se problem migrantske krize riješi, a ne produbi.

Dodik je to rekao večeras u emisiji Aktuelno na RTRS-u odgovarajući na pitanja novinara "Nezavisnih novina", ATV-a i Srne.

"Druga tačka dnevnog reda posljednje sjednice Predsjedništva BiH bila je angažovanje Fronteksa na granicama BiH. To se dešavalo ubrzano, nije bilo dovedeno do kraja. Komšić je to, iz njegovih razloga stavio ubrazno na dnevni red. Јa sam rekao da treba Fronteksu ponuditi da se rasporedi na granici sa Crnom Gorom, ali on je rekao da treba na granici sa Hrvatskom", rekao je Dodik .

Naglasio je da bi to ostavilo migrantski problem u BiH.

"Јa ne vjerujem da je to problem samo za Republiku Srpsku, ako zatvorite hermetički granicu prema Hrvatskoj za migrante, već i za cijelu BiH", poručio je Dodik.

On je istakao da o migrantskoj krizi treba razgovarati sa evropskim strukturama.

"Ustavni sud BiH osporava sve vezano za RS"

Dodik je rekao Ustavni sud BiH još prije 15 godina krenuo da osporava sve vezano za Republiku Srpsku.

"Krenuli su sa onim najvažnijim, što dira emociju, mentalitet, posvećenost, a to je ukidanje himne, grba, zastave i da završe sa tim simboličkim stvarima", naveo je on.

Istakao je da je sada na red došla imovina.

"Drago mi je što su svi politički faktori u Srpskoj, i vlast i opozicija shvatili da se radi o jednom teškom političkom trenutku", naglasio je Dodik.

On je komentarisao i posljednje izjave predsjednika SDA Bakira Izetbegovića.

"Izetbegović izađe i kaže 'Borite se svim sredstvima, oružjem i ratom ako treba'. Mi nikad nismo pozivali na rat. Kako Izetbegović da kreira rat? Gdje su mu jedinice, paravojske? Ljudi ne treba da se plaše, to su prazne političke priče. Nigdje nećete naći da sam ja rekao da pozivam na rat", -naveo je Dodik.

On je izjavio da je proces razgradnje Republike Srpske od strane međunarodne zajednice i danas prisutan.

"Ukoliko se BiH ne vrati bazičnom dogovoru tri naroda teško će živjeti", istakao je Dodik.

Kaže, ako je iko pozivao na poštovanje principa Dejtona, onda je to bio on.

Komentarišući navode da evropski zvanični razmatraju uvođenje sankcija njemu Dodik je istakao da ne vjeruje u taj scenario.