Dodik: Komšić prvo da istraži ko je pokušao da ubije Vučića u Potočarima

BEOGRAD - Predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je hrvatskom članu Predsjedništva BiH Željku Komšiću, koji je danas iznio teške optužbe na račun Srbije i Srpske u vezi sa zločinom u Srebrenici, da bi prije svega morao da izda nalog da se ispita ko je i kako htio da ubije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima.

Dodik je istakao da Komšić, ali i drugi, treba da cijene činjenicu da je Vučić bio u Srebrenici, gdje su pokušali da ga ubiju prije nekoliko godina.

"Kada na to odgovore, može se razgovarati o nekim drugim stvarima", rekao je Dodik za Tanjug.

On je istakao da je Srbija daleko važnija i moćnija "priča" nego što može Komšić bilo šta da kaže o njoj.

"Prije svega bi morao da da nalog da se ispita kako su htjeli i ko je htio da ubije Vučića, kada je već bio tamo, a ne da na ovaj način opet vraća stare teme i stare igre, ne obazirući se na ono što oni čine i kako čine", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da je Srebrenica mjesto stradanja, ali ne samo Bošnjaka, kako Komšić želi da prikaže, već i masovnog stradanja Srba.

On je rekao da svakako treba odati poštu svakoj žrtvi, bošnjačkoj, hrvatskoj, srpskoj i svakoj drugoj, ali da pokušaji da se negiraju srpske žrtve i da se favorizuju samo jedne - minimiziraju i samo stradanje Bošnjaka.

Dodik je naveo da je Komšić, u nizu izjava govorio veoma loše o Srbiji.

Kao primjer je naveo Komšićevo reagovanje od prije nekoliko dana na izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića, koji je upitao šta bi rekli kada bi Srbija najavila da će voditi zajedničku spoljnu politiku sa Republikom Srpskom, kao što su to učinile Tirana i Priština.

"Ja to isto pitanje postavljam - šta bi rekli da se mi dogovorimo ovdje da Republika Srpska putem diplomatskog sistema Srbije bude zastupljenja u svijetu. Šta bi onda oni rekli? To je realno pitanje. Kako je to nekome dopušteno, a nekome nije? Kako postoje jedna prava za jedne, a ne i za druge", upitao je Dodik.

Komšić je povodom sutrašnje komemoracije povodom 24 godine od zločina u Srebrenici optužio Srbiju i Republiku Srpsku za navodno veličanje genocida u Srebrenici, a vlasti u Srbiji da nisu odustale od "pogromaškog projekta SANU", te da se, pošto nisu kažnjene za Srebrenicu, kako kaže, "nadaju se da će moći ponovo da urade isto".

O BiH kao nemogućoj državi govore i oni koji su bili plaćeni da je promovišu

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da većina onih koji su bili plaćeni da promovišu BiH danas govori o BiH kao propaloj i nemogućoj zemlji, a da je on to govorio još prije desetak godina i zbog toga je bio "loš momak" kojeg je "trebalo disciplinovati".

Komentarišući ocjenu bivšeg šefa CIA za Balkan Stivena Mejera da treba otvoriti pitanje Republike Srpske i da je BiH fiktivna država, Dodik kaže da to nije nepoznat stav Mejera i da on to govori već nekoliko godina.

"Riječ je o čovjeku koji je bio aktivan u vrijeme raspada bivše Jugoslavije i zadužen za određene prostore i sigurno da je imao dobar pregled situacije što se toga tiče", rekao je Dodik za beogradski "Telegraf".

Predsjedavajući Predsjedništva BiH podsjeća da je skoro rekao da je prava greška bila da se poslije raspada Jugoslavije na prostoru BiH pokušava napraviti neka nova "mala Jugoslavija".

"Ako nije mogla velika, kako da bude mala. Svaki dan se pokazuje da je to bila greška i da je bio istorijski trenutak da se to učini. Mejer sigurno zna i danas kako stoje realno stvari", napominje Dodik.

On podsjeća da se posljednjih godina priča o tome da je BiH stvarana na priči o multietničnosti i multikulturalizmu, a da je samo prije nekoliko godina njemački kancelar Angela Merkel, pritisnuta pričama o dolasku migranata koji su po pravilu bili druge religije, govorila o krahu multetničnosti i multikulturalnosti u samoj Njemačkoj.

Ističući da se postavlja pitanje kako da se to Republici Srpskoj nameće kao problem, Dodik je ukazao na dvostruke aršine Zapada.

"Dođete u poziciju da stranci i Zapad kažu: `može Kosovo, ali vi ne možete ništa`. Po kom to principu mogu oni, a niko drugi ne može? Kako je moguće da Kosovo - takvo kakvo je, nepriznato od Srbije, nepriznato od BiH i još mnogih zemalja kreira svoju zajedničku spoljnu politiku sa Albanijom?", upitao je Dodik.

Prema njegovim riječima, to su procesi koji govore o tome da neko ima ekskluzivitet i pravo, a neko navodno nema, ali da, kada se to prevede na praktični jezik, znači da Albanci i šiptari imaju pravo na sve, a Srbi moraju da ćute.

"Zato što je to neko pomislio ili zamislio da bi mi morali da slušamo i da se povinujemo, on to u svojim analizama i govori da Srbima treba donijeti neku tešku mjeru, a oni će se vremenom na to navići. Eto, mi se nismo navikli", kaže Dodik.

On ističe da je to da li Srbija treba da otvori pitanje Republike Srpske ili ne pitanje procjena.

"Ali, ono što Srbija čini jeste da Republici Srpskoj maksimalno pomaže i ovo su najbolji trenuci saradnje koje Srbija i Republika Srpska imaju", naglasio je Dodik.

On je naveo da Beograd i Banjaluka razgovaraju o razvoju moguće političke situacije, te da Srbija promoviše i treba da promoviše mir i stabilnost u regionu, jer je vodeća zemlja koja može da bude garant mira i stabilnosti.

Dodik kaže da politički procesi u vezi sa BiH idu svojim tokom i da većina ljudi zna da je to bila promašena investicija.

"Većina i onih koji su bili plaćeni da to promovišu govore o propaloj državi, o nemogućoj državi. Kada sam ja to govorio prije desetak godina, onda sam bio `loš momak` koga je trebalo disciplinovati. Evo sada značajan broj analiza govori o tome, a najbolje o tome govori stvarna situacija u BiH, naprosto nema hemije", istakao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje koliko je realno da dođe do tog scenarija o kome govori Mejer, te da je i on sam pokazivao na karti eventualne nove granice, predsjedavajući Predsjedništva BiH kaže da uvijek postoje priče o hipotetičkim mogućnostima, a da se one pretvore u politiku.

"Vođen ovom prethodnom pričom da nekom prihvatite sve da radi, znači šiptarima i Albancima, a Srbima kažete `vi ne možete`, naravno da otvara novo mišljenje", kaže Dodik.

On napominje da ga, kada ode van BiH, drugi političari pitaju o čemu se to radi i da li je to moguće, ali da kad izađu pred kamere "pričaju Bosna ovo, Bosna ono".

"To vam je politička farsa, ono što su pokušali da pričaju i stave u fokus one priče o tome kako je to politička korektnost", navodi Dodik.

On napominje da je jedino u politici korektan život, a on govori da ima problema, dodajući da i život kaže da je teško napraviti i očekivati da se to napravi.

"Ni sami kreatori Dejtonskog sporazuma nisu računali da će BiH preživjeti i to sad možemo da čitamo u nekim njihovim analizama i govorima od prije", rekao je Dodik.