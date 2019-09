Dodik: Komšic smišljen kao podvala Hrvatima, a sada pokušava da drži lekcije Srbima

BIHAĆ - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je danas da je obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva Željka Komšića Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nije predstavljalo stav Predsjedništva, već njegov privatni stav.

"Predsjedništvo nije usaglasilo njegov nastup, niti je on to tražio od Predsjedništva. On je mimo dosadašnje prakse otišao tamo i iznio svoj lični stav", rekao je Dodik novinarima u Bihaću.

On je podsjetio da je dan prije Komšićevog odlaska u Njujork održana sjednica Predsjedništva BiH.

"On nije ni pomenuo potrebu da usaglasimo stav bez obzira na to što smo imali priliku da razgovaramo o tome. On je svjesno ignorisao instituciju Predsjedništva, omalovažio je i u Njujorku iznosio isključivo svoje lične stavove. Nikakve stavove Predsjedništva nije iznosio i sve što je rekao samo je njegov lični stav", kaže Dodik.

Komšić je u obraćanju Generalnoj skupštini UN istakao da je neprimjereno uplitanje susjednih zemalja u unutrašnja pitanja BiH.

"Smišljen kao podvala"

Dodik je izjavio da Komšić ne može ništa da uradi i da je smišljen kao podvala Hrvatima, a sada pokušava da drži lekcije Srbima.

"Može samo da blebeće. Iza njega stoji prevara jer je kao hrvatski član Predsjedništva izabran bošnjačkim glasovima. Taj identitet prevare kod njih stalno postoji", rekao je Dodik niovinarima u Bihaću, komentarišući Komšićevu izjavu da "neće odustati od toga da Dodika sprečava u proizvođenju kriza, daljnjoj militarizaciji i destabilizaciji".

Dodik je podsjetio da je ranije rekao da je Komšić političko nedonošče pobačeno na izborima i da to mišljenje ima i danas.

"On je smišljen kao podvala Hrvatima, a onda pokušava da drži lekcije nama Srbima. On je nebitan, a nešto drugo je što pokušava da se nametne kao neko važan. Niti sam ja, niti je on Predsjedništvo. Da bi Predsjedništvo imalo snagu mora imati saglasnost sva tri člana, sviđalo se to meni, njemu ili bilo kome drugom. Dakle, to što on govori su njegovi privatni stavovi", kaže Dodik.