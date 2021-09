Dodik: Komšićev postupak pokazuje da u BiH vlada haos

BANJALUKA - Pedsjedavajući Predsjedništva Željko Komšić je samovoljno otišao u Njujork na sjednicu Generalne skupštine i taj njegov postupak pokazuje da u BiH vlada haos, istakao je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Kako je dodao "Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku o slanju delegacije BiH na sjednicu Savjeta bezbjednosti u UN u Njujork".

"Željko Komšić je tamo u privatnoj posjeti i odbacujem bilo kakavu mogućnost da on predstavlja BiH", rekao je Dodik danas u Banjaluci konferenciji za novinare, prenosi RTRS.

Naveo je da je Komšić u privatnoj posjeti.

"U delegaciji nema Srba. Niko iz mog kabineta nije otišao u Njujork. Komšić nije ozbiljan političar, jer bi poštovao odluke, ovako ide sam bez ikakvih instrukcija iz Predsjedništva BiH", poručio je Dodik

On je rekao da su sve članice UN dobile njegovo pismo u kome se navodi da Komšić ne predstavlja stavove BiH.

"Pošto vidim da se govori o mogućnosti da se on obrati, to govori da se generalni sekretar UN, ako se to desi, upetljao u raspad BiH, jer ignoriše Ustav i Poslovnik o radu Predsjedništva BiH", rekao je Dodik.