Dodik: Komšićeve izjave su samo njegov lični stav

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da su izjave Željka Komšića da BiH može biti multikulturalna i bez kontitutivnosti samo njegov lični stav, jer taj član Predsjedništva nije mjerodavan, ni legitiman, niti ima ikakvu kvalifikaciju da odlučuje o tome šta je demokratija.

Dodik je napomenuo da je demokratija ono što je legalno i legitimno, te poštovanje procedura.

On je za ATV rekao da je demokratija propisana pravnim aktima, ali da je problem što se to u BiH ne poštuje.

"Komšić ne predstavlja Hrvate da bi mogao reći da je to njihov stav. Takođe, njegov stav nije ni stav Predsjedništva, koje se nikada o tome nije dogovorilo... On mlatara i u zabludi drži dio javnosti koja ga sluša, misleći da je važan i ozbiljan", kaže Dodik.

Dodik je naglasio da je to samo Komšićev i stav jedne dramatične manjine u BiH.

"S druge strane, većinski stav naroda u BiH je da se BiH može samo očuvati samo kao zemlja sa tri konstitutivna naroda u kojoj će se njihovi legitimni, a ne kamuflirani predstavnici kao Komšić, suštinski dogovarati i doprinositi miru i razvoju", kaže Dodik.

On je rekao da ne vjeruje da je iko u Srpskoj uznemiren zbog toga što BiH ne funkcioniše zahvaljujući aktuelnoj krizi kojoj je doprinijelo nametanje zakona bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka.

"To samo pokazuje da mi u BiH, i kada je nema, mirno živimo, radimo i nemamo nijedan problem... I onda ćemo doći do toga da se jednom upitamo - šta će nam BiH? To je suštinsko pitanje i ovo pokazuje da bez organa na nivou BiH možemo da radimo, živimo i to nastavimo", naglasio je Dodik.

Prema Dodikovim riječima, u Srpskoj niko ne treba da se nervira i uzbuđuje u vezi toga.

"Opozicija u Srpskoj jeste nešto uznemirena, ali neka sačeka izbore naredne godine, jer oni nisu sada ili za mjesec. U tom pogledu bilo bi apsolutno dobro da pokušamo očuvati postignuto zajedništvo kada je riječ o nastupu na nivou BiH", rekao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

On je rekao da Srpskoj formalno ne trebaju zajednički organi BiH, iako druga strana "može nešto da napravi u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH".

"Ali, taj dom ne može imati konačnu odluku, ako je ne potvrdi Dom naroda, što se može uraditi i bez opozicije. Mi nosimo osnovnu odgovornost. Bavimo se politikom u kojoj poštujemo odluke i zaključke Narodne skupštine, koje je u znatnoj mjeri kreirala opozicija. Zajedništvo u tom smislu je važno, jer ako nismo jedinstveni, to ohrabruje političko Sarajevo i strance koji traže pukotine među nama, iako im ni to neće pomoći", istakao je Dodik.

On je dodao da je vladajuća koalicija u Srpskoj kompaktna, te da je stabilnost Vlade garantovana.

"Naša ekonomska situacija je odlična i opozicija može pričati šta hoće. Povećanje BDP-a koje je, uprkos krizi, u dva kvartala ove godine veće 10 odsto nego lani je rezultat za koji se skida kapa, kao i za povećanje proizvodnje za isti procenat. U najmanju ruku, oni u tom smislu mogu da ćute, ako ne mogu da hvale", rekao je Dodik.

On je naveo da su svi finansijski tokovi Srpske pozitivni, da je budžet stabilan i da se na vrijeme servisiraju sve obaveze.

"Dajemo doprinos razvoju ekonomije i pokušavamo i razvijamo neke nove investicije i projekte, koje ćemo sprovesti, iako postoje blokade sa nivoa BiH", rekao je Dodik.

On je istakao da Srpska nikada nije zaustavljala razvoj u Federaciji BiH, iako oni pokušavaju da onesposobe i zaustave sve što mogu u Republici.

"Zato nam ne treba takva zemlja. I zato ne želim da kažem budućim naraštajima da je takva zemlja moguća. Ta BiH nije moguća. To je samo zemlja koju je neko nametnuo da bi se ovdje igrao sa nama, poput nelegitimnog visokog predstavnika Kristijana Šmita, koji je na zalasku karijere. Dakle, neću dozvoliti da tako neko dođe bezveze, sa strane, i nama govori šta da radimo ili nameće zakone", rekao je Dodik.

On je ponovio da je čovjek koji nema mržnju prema nikome i da bi pomogao i učinio svakome kome može u BiH, ali da je problem što je politički nemoguće u postojećem ambijentu.