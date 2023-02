Dodik: Konaković i Bećirović ne govore u ime BiH

​BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović i ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković pokušavaju da nametnu ono što je narativ Sarajeva i muslimana u BiH kao stav BiH i ocijenio da takva politika ne vodi dobrome.

"Mislim da ta politika ne vodi dobrome i neće dovesti do toga da imamo kompaktan rad u Savjetu ministara. Ukoliko se tako nastavi, mi ćemo naše pozicije redefinisati o svemu tome", izjavio je Dodik Srni.

Dodik je rekao da se očigledno nastavlja stara praksa bez obzira što su pokušali na nivou BiH formirati nove organe vlasti.

"Vidimo da gospodin Denis Bećirović iz svoje mržnje prema Republici Srpskoj i Srbima, prema Rusiji, pokušava da se lažno predstavi kao onaj koji govori u ime BiH. Naravno da on ne govori u ime BiH, nego muslimana koji su njega izabrali", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, Bećirović ne može da govori u ime BiH jer to nije predviđeno Ustavom.

"Taj isti koji pokušava sebe da promoviše u nekoga ko poštuje međunarodno pravo, apsolutno krši međunarodno pravo, lažno se predstavlja, lažno iznosi tvrdnje, govori u ime BiH stavove koji nikada nisu usaglašeni na organima BiH i nastavlja da proizvodi probleme u BiH", dodao je Dodik.

On je naglasio da Bećirovića niko nije pitao u vezi dodjelom ordena ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

"To je bila naša suverena odluka i mi smo tu odluku donijeli i dodijelili Vladimiru Putinu orden. To je priznanje za naš dugogodišnji rad i nema nikakve veze sa Ukrajinom i onim što se u Ukrajini dešava", dodao je Dodik.

On je naveo da se Bećirović pokušava predstaviti kao neko ko je trebao da bude pitan, kao neko ko treba dati konačnu riječ o tome.

"Mislim da se on malo preigrao oko svega ovoga i da će veoma brzo doći do raskola u samom Predsjedništvu i u odnosima na nivou BiH ukoliko se ovako nastavi", naglasio je Dodik.

On je napomenuo da Ustavom nije predviđeno da ni srpski, ni muslimanski ni hrvatski član Predsjedništva govori u ime BiH, ako to nisu odluke organa BiH, prije svega Predsjedništva.

"Bećirović je dajući izjavu povodom navodne godišnjice sukoba u Ukrajini sve je promašio, lažno se predstavio i lažno tvrdio da je to politika BiH. To, naravno, nije politika BiH nego muslimana i njega koji muslimane predstavlja", naveo je Dodik.

Dodik kaže da je mislio da su u komunikaciji sa ministrom inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedinom Konakovićem riješeni neki problemi u vezi sa političkim predstavljanjem.

"Konaković je ministar inostranih poslova u BiH i u tom pogledu treba da predstavlja usaglašenu politiku, a ne politiku koju on misli da treba. Isto kao i Bećirović i on pokušava da nametne ono što je narativ Sarajeva, muslimana u Sarajevu i muslimana u BiH kao stav BiH", dodao je Dodik.

Prema njegovim riječima, nemoguće je biti toliko naivan ili bezobrazan, ili jedno ili drugo, i govoriti kako se mora pratiti politika EU i da je on taj koji to sprovodi, apsolutno zanemarujući da je za svaku odluku o pridruživanju politike EU potrebno donijeti stavove organa BiH.

On je dodao da takvi stavovi organa BiH nisu postojali, prije svega Predsjedništva, i da Konaković pravi krivično djelo time što šalje svoju instrukciju ambasadoru BiH u UN bez stava BiH, odnosno bez stava Predsjedništva.

"U tom pogledu, sada naivno ili bezobrazno se ponašajući i govoreći o tome kako eto mi nešto ne razumijemo, a on i neki drugi u Sarajevu to razumiju i daju kao njemu za pravo da on može nešto da učini i prekrši zakon", rekao je Dodik.

Pošto o tome nije razgovarano i Konaković nije ni smatrao za potrebnim da se konsultuje sa njim niti sa Cvijanovićom o tim pitanjima, a oni su vjerovali da će tako nešto da bude, Dodik smatra da je sasvim prostojno da i na ovaj način odgovore i da kažu Konakoviću da ta politika "pravljenja lude" neće pomoći u rješavanju ukupnih odnosa u BiH.

Prema njegovim riječima, ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković ni ovaj put u mnogim stavovima nije govorio u ime BiH.

"On je govorio u ime svoje priče i o odnosu svog naroda Bošnjaka, muslimana. Mislim da je, ukoliko se želi održati radna atmosfera novog Savjeta ministara i novog Predsjedništva BiH, apsolutno potrebno ponovo održati konsultacije i vidjeti na koji način ćemo djelovati, inače će se sve raspasti kao kula od karata", naglasio je Dodik.

Dodik je naveo da otići bilo gdje u posjetu podrazumijeva unaprijed usaglašenu platformu, unaprijed usaglašenu politiku koju treba usaglasiti na nivou BiH, a ne o tome "praviti se lud" i samo promovisati svoje stavove i o svemu tome govoriti.

Konaković je rekao juče da "čudi burna reakcija predstavnika Republike Srpske" na njegovu instrukciju ambasadoru BiH u UN Svenu Alkalaju o načinu glasanja u UN o rezoluciji kojom se Rusija poziva da se povuče iz Ukrajine, iako za to nije bilo konsenzusa u Predsjedništvu BiH, te istakao da njegova instrukcija proizlazi iz "poštovanja obaveza iz kandidatskog statusa BiH da prati spoljnu politiku EU".

Bećirović je, povodom godišnjice od početka ruske specijalne operacije u Ukrajini, saopštio da osuđuje politiku predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina i da se "BiH zajedno sa slobodnim i demokratskim svijetom solidariše sa ukrajinskim narodom u borbi za slobodu".