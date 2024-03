Dodik: Konaković se ponaša kao najgori đak iz magareće klupe

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, zemlje potpisnice Dejtonskog sporazuma, uvijek bio na strani istine i zalagao se za poštovanja teritorijalnog integriteta BiH, te da je otužno da jedan Elmedin Konaković daje sebi za pravo da komentariše njega i njegove izjave.

Dodik je izjavio za Srnu da sve što je Konaković rekao, rekao je u svoje i u ime svoje minorne političke partije, a to nije politika BiH koju bi on trebalo da predstavlja.

"Vučić u svom obraćanju nije ništa pogrešno rekao, osim što je zatražio odgovor na jednostavno pitanje: 'Koje članove Dejtonskog sporazuma krši Milorad Dodik i Republika Srpska?' Da li je, možda, to toliko izazvalo Konakovića da on polemiše sa predsjednikom Vučićem, jer i sam zna da se Republika Srpska i ja lično zalažemo za poštivanje Dejtona, a ne da nam neki stranci nameću zakone i norme ponašanja. Ako to želi Konaković i ako na to pristaje, srećno mu bilo. Očigledno da nismo na istom putu", istakao je Dodik.

Na pitanje Srne da prokomentariše Konakovićevu reakciju na izjavu predsjednika Srbije u vezi sa dešavanjima u BiH i nametanjima zakona od Kristijana Šmita, visokog predstavnika kojeg Srpska ne priznaje Dodik je istakao da je Konaković ministar inostranih poslova u Savjetu ministara, da nije tu da predstavlja svoju malu političku partiju i da neosnovanim napadima na Vučića prikuplja jeftine političke poene kod svog biračkog tijela i stranaca, niti da podanički zastupa stavove Šmita i Marfija koji nameću zakone, prijete i sankcionišu zvaničnike Srpske koji neće da ispunjavaju njihove želje i od BiH prave divlju koloniju.

On je naglasio da Konaković kojem su puna usta suverene i demokratske BiH, sada kao pravi politički diletant i najgori đak iz magareće klupe preuzima ulogu portparola zapadnih ambasada koje otvoreno rade na rušenju iste te BiH za koju se on navodno zalaže, te izazivaju sukobe u BiH i miniraju svaki dogovor domaćih političara.

Dodik je naglasio da se on, za razliku od Konakovića, zalaže za dijalog i poštivanje Dejtona, jer samo takva BiH ima budućnost, što Konaković veoma dobro zna ako želi dobro BiH.

"Takođe, Elmedin ne može držati predavanje ni meni ni bilo kome iz Republike Srpske, a još manje, kako on to kaže, ukazivati, na naše navodne secesionističke aktivnosti i izolaciju Srpske, kada znamo šta je cilj svih bošnjačkih partija u BiH, pa i njega, a to je da uz pomoć stranaca naprave Republiku Srpsku neodrživom da bi što lakše došli do unitarne, muslimanske BiH", rekao je Dodik i poručio Konakoviću da ne glumi zabrinutost za Republiku Srpsku i srpski narod jer "svi znamo šta misli, a gluma mi ni ne ide baš najbolje".

On je naglasio da Konakovića ustvari najviše boli najavljeni svesrpski sabora, koji će biti održan 5. i 6. maja, a na kojem će jasno biti pozicionirana uloga Srbije u vezi sa Dejtonskim sporazumom, da se odbaci njegovo kršenje i podrži teritorijalni integritet BiH.

"To je to što žulja Konakovića, zato moram da ga informišem da organizacija svesrpskog sabora ide svojim tokom, najbolje što može, i žao mi je što se zbog toga nervira, ali to mu, naravno, ne daje da drži bilo kome predavanje", poručio je Dodik.

