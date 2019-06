Dodik: Kosovo na samitu učestvuje kao nedefinisani subjekt

BEOGRAD - Na Samit procesa saradnje jugoistočne Evrope (SEECP) nije pozvana "Republika Kosovo", koju BiH ne priznaje kao državu, nego nedefinisani subjekt Kosovo sa fus notom, rečeno je u kabinetu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

Povodom navoda da je Dodik uputio zvanični poziv Hašimu Tačiju da dođe na samit Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, iz kabineta su poručili da je članove tog samita pozvalo Predsjedništvo, a ne lično Milorad Dodik.

Učešće Kosova na SEECP, naglašavaju u kabinetu, riješeno je 2014. godine uz saglasnost svih onih učesnica koje ne priznaju Kosovo: Srbije, Grčke, Rumunije, Moldavije i BiH.

Prema tom rješenju, Kosovo se odriče svog subjektiviteta kao nezavisne države i prihvata da u SEECP uđe kao nedefinisani subjekt Kosovo, uz fus notu.

To isto prihvataju i sve druge učesnice SEECP, i one koje inače priznaju Kosovo i one koje ga ne priznaju, rečeno je Tanjugu u kabinetu predsjedavajućeg i srpskog člana Predsjedništva BiH.

Iz kabineta ističu da na ovom samitu kao gost učestvuje i EU koja takođe ne priznaje Kosovo jer ga ne priznaju sve članice i za koju Kosovo nastupa uz fus notu sa zvjezdicom, a ne kao "Republika Kosovo".

U saopštenju iz kabineta poručuju da Predsjedništvo BiH nije pozvalo nikakvu "Republiku Kosovo", nego nedefinisani subjekt Kosovo sa fus notom.

"Mi barem u Republici Srpskoj, ako već ne BiH, priznajemo potjernicu koju je za Tačijem izdala Srbija, bez obzira što je neki ne priznaju. Ali, dok je ovdje, na Jahorini gdje se održava Samit po pozivu Predsjedništva i u svrhu Samita, njemu pripada puni imunitet u skladu sa međunarodnim pravom. I tako ćemo ga ispratiti preko granice.

A kad nam opet bude dostupan i kad ne bude zaštićen imunitetom, biće uhapšen i po zakonu sproveden proces ekstradicije Srbiji", navode iz kabineta srpskog člana i Predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.