Dodik: Kupićemo 2.500 pušaka, nemamo šta da krijemo

ISTOČNO SARAJEVO - Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/Republike Srpske, putem Republičke direkcije za promet naoružanja i vojne opreme, kupiće 2.500 pušaka za pripadnike ovog ministarstva jer je to njegovo legitimno pravo, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Istočnom Sarajevu.

"Legitimno je pravo MUP-a Republike Srpske da se oprema i obučava za posao koji je predviđen Ustavom, a to je osiguranje bezbjednosti javnog reda i mira i odbrane Republike Srpske", rekao je Dodik novinarima, reagujući na izjavu ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljoše Čampare da je zabrinjavajuće da MUP RS nabavlja 2.500 komada automatskog oružja, ako je ta informacija tačna.

On je naveo da bi Čampara trebalo da zna da je 15 godina, putem međunarodnog aranžmana, policiji Srpske bilo zabranjeno da bilo šta nabavlja i da je bilo predviđeno da jedna duga cijev ide na 10 policajaca, što je ponižavajuće za bilo koju policiju.

"Policija Republike Srpske ne samo da će nabaviti 2.500 pušaka, nego i sve što bude bilo potrebno za specijalnu policiju i što je u standardu regionalnih policija u borbi protiv terorizma i onoga što savremene policije imaju. Znači, to nije ništa drugo, osim modernizacija policije i jačanje njene uloge", istakao je Dodik.

On je naglasio da ovo predstavlja poruku upućenu građanima Republike Srpske - da imaju organizaciju koja je spremna da očuva mir i stabilnost, ali da je riječ i o poruci drugima, da je Srpska partner u borbi protiv globalnog terorizma, međunarodnog kriminala, trgovine ljudima.

"To je jedna sasvim legitimna i legalna akcija i mi nema šta da krijemo. Mi 20 godina nismo imali pravo da opremimo policiju, sada smo to odlučili da uradimo. Ako to nekome smeta, neka pročita Ustav i zakon i vidjeće da je sve usklađeno", kaže Dodik.

Predsjednik Republike Srpske dodao je da BiH nije nadležna za policiju, niti ima ustavno pravo na to.

"To što je neko isforsirao i napravio neke vještačke i antiustavne tvorevine, poput Sipe /Agencija za istrage i zaštitu/ i Ministarstva bezbjednosti, to je neka druga stvar, ali to sigurno neće biti u budućnosti. Mi priznajemo samo ono što je Ustavom predviđeno, a moja nadležnost je Republika Srpska", poručio je Dodik.

On je rekao da će se, ako nekada bude na poziciji na nivou zajedničkih institucija BiH, truditi da se umanji njihov značaj i da se one vrate u okvire Ustava.

Dodik je istakao da su sve institucije koje su mimo Ustava formirane na nivou BiH "podvala srpskom narodu i Republici Srpskoj", što se, kako je naveo, u budućnosti mora revidirati i odbaciti jer su zloupotrebe tih institucija očigledne, kao i pravno nasilje dijela međunarodne zajednice, posebno visokog predstavnika u BiH.

On je napomenuo da je tu prije svega riječ o Sudu i Tužilaštvu BiH, Sipi, Obavještajano-bezbjednosnoj agenciji koju kontroliše SDA i njen lider Bakir Izetbegović, kao i svim sličnim institucijama za koje nema mjesta u Republici Srpskoj jer rade protiv njenih interesa.

Predsjednik Republike Srpske podsjetio je na "monstruoznu ulogu bivšeg visokog predstavnika u BiH Pedija Ešdauna" koji je nametnuo nova rješenja u vezi sa neustavnim oduzimanjem fiskalnog suvereniteta entiteta, na šta tadašnje vlasti u Srpskoj nisu reagovale.

"I ovog puta neki iz Republike Srpske koji čine `udruženi izdajnički poduhvat` u zajedničkim institucijama, a prije svega Savez za promjene, pokušavaju da promijene matricu ponašanja u tom pogledu", kaže Dodik.

Odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa današnjim susretom predsjednika Srbije i Hrvatske Aleksandra Vučića i Kolinde Grabar Kitarović u Zagrebu, Dodik je rekao da je Vučić prvi zvaničnik u regionu koji promoviše mir i stabilnost na zapadnom Balkanu.

"Mislim da je njegova posjeta Hrvatskoj dobra prilika da tri države - Republika Srpska, Srbija i Hrvatska - uspostave neke nove relacije, te da u tom pogledu Vučić u Zagrebu relevantno i legitimno govori u ime srpskog naroda", naveo je Dodik.

On je istakao da na tom planu očekuje smirivanje verbalnih odnosa i rješavanje nagomilanih problema, uključujući i one iz prošlosti, poput genocidne politike koju je NDH sprovodila nad Srbima ili ustaških zločina u Jasenovcu i drugim zloglasnim logorima, kao i Holokaust nad Srbima.

"Srbi ovu temu moraju da vrate na međunarodni nivo kako bi se i Jasenovac, i Jadovno, i Prebilovci, i mnoga druga stratišta okarakterisali kao mjesta genocida nad srpskim narodom od NDH", naglasio je Dodik.

On je zahvalio Vučiću i Vladi Srbije za konkretnu finansijsku, materijalnu i moralnu pomoć i podršku razvoju infrastrukture i lokalnih zajednica u Republici Srpskoj.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, danas je u Istočnom Sarajevu položio vijenac na spomen-obilježje bivšem ruskom ambasadoru pri UN Vitaliju Čurkinu.

Kako je Dodik naveo, "ovaj ruski diplomata nije stao u odbranu samo srpskog naroda, nego se istinski zalagao za mir u svijetu i zaštitu interesa Ruske Federacije".