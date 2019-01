Dodik: Kvalitetni sastanci sa evropskim zvaničnicima

BRISEL - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Briselu nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom, da su sastanci bili kvalitetni u smislu razmjene mišljenja o najvažnijim pitanjima.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas u Briselu da su imali pozitivne sastanke sa komesarom za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Јohanesom Hanom, Žan-Klodom Junkerom, predsjednikom Evropske komisije, te Donaldom Tuskom, predsjednikom Evropskog savjeta.

"Danas smo imali kvalitetne sastanke sa Junkerom i Hanom i sada sa Tuskom. Svi su bili dobri, razmijenili smo mišljenja o najvažnijim pitanjima. Najvažnije pitanje za BiH i EU je dostavljanje Upitnika, i vjerujemo da pozitivno mišljenje može pomoći da nam se da status kandidata", kaže Dodik.

Dodik ističe da je glavno pitanje u BiH formiranje vlasti.

"U BiH su glavni poslovi formiranje vlasti. Bez formiranja novih organa nije moguće održati tu dinamiki. Govorili smo o razlikama vezano za MAP i NATO. Mislim da o tome treba da diskutujemo u BiH. Ja sam shvatio da put ka EU, što se njih tiče, nije uslovljen MAP-om i NATO", rekao je Dodik.

Dodik kaže da će Republika Srpska pratiti stav Srbije po pitanju Kosova.

"Što se tiče Kosova, imamo različita mišljenja. Srpska će pratiti stav Stbije. Smatram da je to unutrašnje pitanje Srbije i da treba da se riješi dijalogom Beograda i Prštine", kaže Dodik i dodaje:

"Pozvali smo sve predsjednike iz regije, osim Kosova, da dođu u BiH da govorimo o pitanjima koja smo danas ovdje pokrenuli".

"Evropa poštuje sistem individualnih prava, ali to je u BiH teško moguće. Sastoji se od dva entiteta i tri naroda i stvar je našeg dogovora. Svi jedinstveno kažemo da je neophodno da dođe do revizije izbornog zakonodavsta. Tri naroda imaju drugačiji pogled, ali niko ne spori da je potrebna reforma. To je zadatak na kojem ćemo morati da radimo", kaže Dodik.

Sastancima su prisustvovali i članovi Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić.

(ATV)