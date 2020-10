Dodik: Rusi šalju oko 250.000 doza vakcine do Nove godine

BANJALUKA- Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov obavili su telefonski razgovor.

Dodik je nakon razgovora rekao da se Lavrov osjeća dobro i da mu je žao što nije došao.

"Razgovarali smo o raznim temama. Osjeća se dobro, žao mu je što nije mogao da dođe", rekao je Dodik i dodao:

"Kada bude spremna ruska vakcina i mi ćemo imati mogućnost da je dobijemo. Oko 250.000 do Nove godine."

Dodik je rekao da Rusija želi da otvori odjeljenje ambasade u Banjaluci.

"Žele da otvore odjeljenje ruske ambasade u Banjaluci. Ponovio sam stav da se nećemo pridruziti NATO-u", kaže Dodik.

Lavrov je potvrdio da se sprema sastanak Dodika i Putina do kraja godine.

Podsjetimo, šef ruske diplomatije je trebalo da doputuje u radnu posjetu Srbiji 28. i 29. oktobra. Bio je predviđen sastanak sa predsjednikom Srbije, kao i prisustvovanje svečanosti povodom završetka unutrašnjeg uređenja Hrama Svetog Save i paljenja Večnog plamena na groblju Oslobodilaca Beograda.

Ranije je Dodik rekao da će sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom razgovarati o nabavci ruske vakcine protiv virusa korona.

Dodik je istakao da je potpisan predugovor sa ruskom stranom, koja je ponudila 1,2 miliona doza vakcine.

"Pokušavamo da dobijemo 200.000 doza do Nove godine. Ne mogu obećati, ali činim sve da to bude realizovano. Razgovaraću danas sa Lavrovom i potenciraću tu temu, a da je došao u posjetu, to bi bila jedna od naših najvažnijih tema", rekao je Dodik za Radio-televiziju Republike Srpske.

