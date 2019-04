Dodik: Legalno formiranje rezervnog sastava policije u Srpskoj

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je formiranje rezervnog sastava policije u Republici Srpskoj legalno i da je jedina svrha tog poteza bolja zaštita teritorije i građana Srpske, posebno zbog nesposobnosti BiH da se nosi sa migrantskom krizom.

Dodik je, komentarišući optužbe predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da Srpska formira paravojsku, a optužuje SDA da radi na mobilizaciji, istakao da to nije prvi put da se Srpska napada na takav način.

"Nek mi kaže da sam izmislio, da sam ja rekao da se muslimani naoružavaju za ne daj Bože ili je on to rekao. I to u dva navrata. Isto je rekao i premijer Federacije BiH. Razlika je ozbiljna. Mi ovdje što radimo, radimo u skladu sa standardima i u skladu sa zakonom. A oni rade prikriveno, kršeći zakon", rekao je Dodik za RTRS.

Slične konstrukcije su, kaže Dodik, stizale i prošle godine, kada je Republika Srpska optuživana da formira paravojne jedinice, ali se pokazalo da Srpska nikome nije prijetnja.

"Jedina svrha formiranja rezervnog sastava policije je bolja zaštita teritorije i građana Srpske, posebno zbog nesposobnosti BiH da se nosi sa migrantskom krizom", rekao je Dodik i istakao da takva praksa postoji u svim zemljama okruženja.

On je poručio da Izetbegović ne treba da brine i istakao da nijedan rezervni ni aktivni policijac Republike Srpske neće ući u Federaciju ni iz kog razloga.

"Može da kao građanin putuje, ali ništa drugo. A kao policajac Republike Srpske, po zapovijesti ili komandi, to sigurno neće. Ali, nisam siguran da je i druga strana spremna za to", kaže Dodik.