Dodik: Ljudi kao Helez najbolje ruše BiH

BEOGRAD - Milorad Dodik, Predsjednik Republike Srpske kazao je da ljudi poput Zukana Heleza, ministra odbrane BiH, najbolje ruše BiH, a da su Helezove tvrdnje o navodnom postojanju paravojnih kampova na teritoriji Srpske laž, koju su demantovale i obavještajno-bezbjednosne agencije.

"Helez je išao na sud zbog laži, tako je slagao i oko ovih, kako je rekao, paravojnih formacija u Republici Srpskoj, kojih nema. Obavještajna služba BiH je rekla da tamo nema ništa i da ne raspolažu tim informacijama, a taj nedostojni se bio upravo pozvao na obavještajnu zajednicu. Heleza je demantovao i Eufor", rekao je Dodik novinarima u Beogradu, prenosi Srna.

Poručio je da nema nikakvih podataka o postojanju paravojnih formacija u Republici Srpskoj.

"Međutim, oni i dalje nešto nastavljaju. To je dio jednog lobija, čim je on tu laž izrekao, odmah se pojavila njihova lobistkinja albansko-muslimanska u Britanskom paralamentu (Ališa Kerns) koja je odmah tražila reakciju prema Republici Srpskoj. Trebao je NATO da digne avione i da počne sravnjavati Republiku Srpsku, jel`? To je njihova krajnja ideja“, naglasio je Dodik.

On je rekao i da svaka laž može da izazove trenutno neki efekat, ali da se vremenom uvidi da je to laž.

"To su ljudi koji najbolje ruše BiH, što nama ništa nije krivo u tom pogledu. Ako je on iza takve laži, onda ne možete da očekujete da napravite nijedan zajednički posao", istakao je predsjednik Republike Srpske.

Govoreći o BiH, Dodik je poručio i da svi problemi tu nastaju "vještačkim, nametnutim američkim rješenjima koja su izbačena iz konteksta istorije", te istakao da je BiH propala država i da je treba demilitarizovati.

"Opet hoće da nam Sarajevo bude glavni rad, a mi kažemo da je naš glavni grad Beograd. Onda kažu retorika Milorada Dodika vodi u sukob", rekao je, dodajući:

"U Ustavu BiH piše da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, a sada se to želi srušiti".

Kazao je i da su na balkanskim pitanjima angažovani samo "asistenti velikih igrača, poput američkog ambasadora u Sarajevu koji je bio asistent Ričarda Holbruka", a da je pomoćnik američkog državnog sekretara za zapadni Balkan, Gabrijel Eskobar "manipulator sklon korupciji".

"Srpska nije imala tu vrstu pritisaka dok je predsjednik SAD bio Donald Tramp. Nemam problem sa Amerikom u vezi sa bilo kojim pitanjem u Evropi, niti sa tim što Amerika devastira EU, koja je vještačka kategorija. Nama stalno pričaju o EU, a dok mi stignemo do EU ona će se raspasti", naveo je Dodik.

Kako je rekao, Republika Srpska i Srbija nikada neće pratiti SAD u sankcijama prema Rusiji.

"Zašto se nama ne dozvoljava da imamo i biramo svoju politiku? Nama se ne dozvoljava da o sebi kažemo bilo šta, a oni mogu da postupaju prema nama bez razgovora sa nama. Naravno da ne može tako. Ako može da ostane multietnička BiH, zašto otimate Kosovo? Kako Kosovo može biti nezavisno, a Republika Srpska ne može? U čemu je razlika?", upitao je Dodik.

Još jednom je naglasio da se treba boriti protiv toga da stranac bude odlučujući faktor upravljanja u državi.

