Dodik: Ljudi mi kažu: 'Dobro je, predsjedniče, samo ne daj Republiku Srpsku'

ANDRIĆGRAD - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da je Republika Srpska suočena sa stalnim osporavanjem i poručio da treba izdržati biološke živote onih političara Amerike i zapadne Evrope koji su napravili svoje političke karijere na satanizaciji Srba.

Dodik je rekao da su na istom tom političkom kapitalu i na stereotipu o Srbima mnogi od njih izgradili svoje političke karijere.

"Jedan od važnijih političara, nije pristojno da mu pomenem ime jer je živ, a u Americi je, rekao mi je: 'Gospodine Dodik, možda ste vi najbliže u pravu kad tvrdite to o satanizaciji Srba i o mnogo čemu'. Da, mnogima je bilo jasno o čemu se tu radi. Ali sve to smo izdržali", naveo je Dodik u intervjuu za portal "Iskra".

On je dodao da mnogi, a posebno iz Sarajeva umjesto Republika Srpska uporno ponavljaju "manji entitet".

"Oni misle da nas to pogađa. Nama je naš entitet odnosno Republika Srpska, što se mene tiče, velika kao Rusija i Amerika zajedno. Ja nemam taj problem, ja mogu njima da kažem šta god hoću. Ali kad uzmete neke egzaktne pokazatelje onda morate da vidite da je u Republici Srpskoj veća prosječna plata nego u Federaciji. Da je najniža plata u Republici Srpskoj veća gotovo četrdeset evra nego što je u Federaciji najniža plata. U godini epidemije imali smo nekoliko hiljada novozaposlenih, a u Federaciji krah mnogih radnih mjesta", naglasio je Dodik.

On je dodao da treba imati u vidu da je Republika Srpska izdržala ono što mnogi ne bi izdržali.

"Nijedan narod u ovakvom okruženju ne bi izdržao ono što je Republika Srpska izdržala. Stalno osporavanje, stalni pritisak, stalno traženje", naglasio je Dodik.

Govoreći o novoj poruci iz EU u kojoj se ponovo obnavlja priča o građanskoj BiH, Dodik je rekao da je davno naučio da se snovima ne može stati u kraj.

"To su stavovi onih koji ne poznaju ovaj prostor, koji ne poznaju istoriju i vrijeme u kome živimo. Republika Srpska je građanska zemlja, država. Šta joj fali? Ovdje funkcioniše sistem - jedan čovjek, jedan glas. A u BiH, u kojoj morate da napravite posebne aranžmane za predstavljanje konstitutivnih naroda, nije moguća ta vrsta priče. Postavlja se ovde jedno pitanje - kako ti isti kreatori sada nama govore o toj vrsti građanske zemlje, a nisu dozvolili da Jugoslavija bude građanska zemlja. Zašto? Zato što su Srbi bili većina i bojali su se da će Srbi biti predstavljani onako kako bi to bilo normalno. Na kraju su i razbili tu zemlju", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, svi oni koji zagovaraju tu ideju žive za to da naprave uslove u kojima će Srbi otići, jer se smatra da oni imaju svoju zemlju, da imaju Srbiju, Hrvati imaju Hrvatsku, a kad im kažete da oni imaju Tursku, onda je to za njih uvreda.

"Oni smatraju da bi njima trebalo da pripadne sve. Sve zemlje koje imaju više nacija i naroda, naravno imaju specijalne aranžmane za sve to da bi se održala bilo kakva struktura. Bosna je neodrživa. Njoj ne bi pomoglo ni građansko uređenje", konstatovao je Dodik.

On je rekao da je politika bošnjačkih političkih predstavnika u BiH dio Kalajeve politike da se uz Drinu nasele Bošnjaci, muslimani, kako bi se razgraničili Srbi.

"Ja ne vjerujem u teoriju zavjere, ali sam potpuno uvjeren da je u kontinuitetu postojala zavjera koja je išla u pravcu sprovođenja Kalajeve politike koja je trebalo da dovede do toga da se Srbi sabiju, da se dovedu u Šumadiju i da se nigdje više ne vide i sve ostalo da bude pod njihovom totalnom kontrolom. E sad, mi smo njih devedesetih godina malo poremetili. Republika Srpka, možemo reći, evo traje više nego Kraljevina Jugoslavija, istorijski", naglasio je Dodik.

On je istakao da to govori o tome da je ovaj narod, koji je prošao muke, i u Višegradu i u mnogim drugim mjestima, bio svjestan zašto to radi.

"Kada sam bio u Srebrenici i zaustavio se kod jedne kuće, ispred koje se vidi da to nije raskoš i da je možda čak i ispod nekog prosjeka života koji mi živimo, ljudi su mi kratko rekli 'dobro je, predsjedniče, samo ne daj Republiku Srpsku'. To je odnos koji teško može da razumije onaj koji dolazi sa strane. Da nisu takvi kakvi su, Srbi nikada ne bi toliko puta uspjeli i izgurali pred najmoćnijim imperijama", rekao je Dodik.

On je dodao da su Srbi u prethodnim godinama stradali kao narod, gubili gotovo po pola populacije, ali ono što je ostajalo, jeste mit duboko ugrađen u naše ljude da smo na pravoj strani istorije.

"Mit koji mnogi ovde banalizuju, pa misle da nebeski narod treba da ode u nebo. To ne. Živjeti na način da je taj vidovdanski, kosovski mit važan našim generacijama svakako je ono što gradi identitet Srba. Treba shvatiti, mi smo ovde svoji na svome, i mi odavde ne planiramo nikud da idemo", poručio je Dodik.

Na pitanje da li je mogao da povjeruje da će u Podgorici biti izglasana rezolucija o Srebrenici, Dodik je rekao da ga ništa nije iznenadilo od vlasti Mila Đukanovića, ali da ga je iznenadilo to od nove strukture vlasti u Crnoj Gori koja je od naroda dobila jedan sasvim drugi mandat.

"Na kraju krajeva, šta oni imaju da se petljaju ovde? Da smo se mi bavili nekim pitanjem u Crnoj Gori, zašto je nešto ovako ili onako, da smo se imalo na vidljiv način uključili, recimo kada su tamo bile litije, cijeli svijet bi nas optužio za miješanje u njihove unutrašnje stvari. A šta je sad njih briga šta se ovde desilo? To je stvar između nas. To nije bio genocid, već zločin, za njega smo odgovarali. Ali su zločine činili mnogi drugi. Ovde se radi o politizaciji čitave stvari", rekao je Dodik.

On je podsjetio da "muslimani koji su samo prije 30-40 godina bili Srbi muhamedanske vjere ili muslimani sa malim 'm' sad su Bošnjaci koji su samo u jednom ljudskom životu od 50 godina promijenili tri identifikacije".

"Oni tragaju za nekim događajem koji bi trebalo da bude okupljajući, osnivački, njihovoj naciji. I zato je neko i smislio da bi to mogla da bude Srebrenica. I zato se naravno i gura ta vrsta priče. Ne zato što se desilo", zaključio je Dodik.

"Vučić posvećen odbrani KiM"

Dodik je izjavio da vjeruje da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iskreno posvećen odbrani Kosova i Metohije i da nije spreman da prizna nezavisnost samoproglašenog Kosova.

"Vjerujem predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Spreman je da razgovara o normalizaciji, ali nije spreman niti ćete od njega čuti da izgovori riječi o priznanju Kosova kao nezavisne države, to se od njega sigurno neće čuti", rekao je Dodik.

Dodik, koji je u nedjelju, 27. juna, na Pešterskoj visoravni prisustvovao vježbi Vojske Srbije "Munjeviti udar 2021", ocijenio je da je ovo bila dobra pokazna vježba sposobnosti Vojske, a time i Srbije.

"Dakle, ako nemate stabilnost u političkom i ekonomskom smislu, ne možete imati ni stabilne oružane snage. Svjedoci smo ovih posljednjih sedam, osam, 10 godina da je Srbija stabilizovala svoju ekonomiju i da je stabilizovala svoj politički sistem, što je stvorilo uslove da se stabilizuje i sama organizacija vojske", rekao je Dodik u intervjuu za portal "Iskra".

On je istakao da je rezultat svega toga visoka osposobljenost i odgovornost, kao i taktička, strateška i moralna odgovornost.

Dodik je naveo da je ova vježba na najbolji način pokazala da Srbija ima veoma dobru i moćnu odbrambenu vojnu strukturu.

"To nije armija koja se sprema za napade, to je armija koja je spremna za odbranu. Ne samo Srbije, nego i srpskog naroda kako je to rečeno u strategiji koju je usvojila Skupština Srbije prije dvije-tri godine, kada su rekli da je interes zaštita srpskog naroda i u regionu, kao glavni cilj i same Srbije", rekao je Dodik.

On je naglasio da je iz tog razloga radostan, kao čovjek koji predstavlja Republiku Srpsku.

Dodik je ukazao na činjenicu da je istorijski poznato da u kontinuitetu svi oni koji dijele ovaj prostor žele da Srbija bude što je moguće slabija i da je tek onda ona važna za njih.

"A, Srbija je sada moćna i snažna ekonomski i politički. Sve to dobija na značaju kad uzmete sve čemu je Srbija bila izložena posljednjih 20-30 godina, od raspada bivše Jugoslavije, a ništa bolje nije bilo ni u bivšoj Jugoslaviji. Cilj je bio da Srbija bude rasparčana, da bude slaba. A, imate istorijska područja koja su činila Hrvatsku recimo, kao što su Istra i Dalmacija, i nikome nije palo na pamet da napravi od toga autonomne pokrajine. Prema tome, sve je to u nekom kontinuitetu slabljenje srpskog korpusa. Ako nemamo snage, snažnu državu onda nemamo ni snažan korpus", rekao je Dodik.

On je poručio da su Srbi naučili da za njih nema slobode bez jake države.

"Da smo imali državu i da na prostoru današnje Republike Srpske nije bilo NDH, ne bi bilo ni Jasenovca", poručio je Dodik.