Dodik: Mađarska ima prijateljski i human odnos prema BIH, posebno prema RS

ISTOČNO SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Istočnom Sarajevu da Mađarska ima prijateljski i human odnos prema BiH, pogotovo prema Republici Srpskoj, na čemu je Srpska veoma zahvalna, kao i za svu dosadašnju pomoć u borbi protiv pandemije virusa korona.

Dodik je izjavio novinarima da je današnji sastanak u Istočnom Sarajevu bio izuzetan, kao i posjeta ministra inostranih poslova i trgovine Mađarske Petera Sijarta, koji je Republici Srpskoj i FBiH uručio donaciju od po 100.000 vakcina protiv virusa korona, a ta ravnomjerna raspodjela je odluka Vlade Mađarske.

Dodik je istakao da mu je veoma drago što je ministar Sijarto pristao da posjeti sjedište Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, gdje su, kako je naveo, razgovarali o aktuelnoj situaciji u BiH i bilateralnim odnosima.

"Gosta iz Mađarske upoznao sam da je situacija u Republici Srpskoj stabilna, da nema nekih posebnih političkih, ekonomskih ili socijalnih izazova i da Srpska u ekonomskom smislu bilježi rast, te da nam to omogućava da već u ovom mjesecu povećamo plate od pet do osam odsto u javnom sektoru, kao i da poslodavcima u realnom sektoru omogućimo uslove za povećanje plata radnicima jer smo ih oslobodili plaćanja nekih ranijih dažbina. Mi vjerujemo da naša ekonomija u ovoj godini može da dođe od tri do četiri odsto, što je visok nivo rasta", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska je stabilna i u institucionalnom i svakom drugom smislu dok je, s druge strane, u Federaciji BiH situacija konfuzna.

"Ne želim to da komentarišem, ali želim da ponovim da su naši interesi da BiH funkcioniše u skladu sa Ustavom, a ne u skladu sa nečijim iluzijama ili nametnutim konceptima. Te stvari troše vrijeme i energiju, a ne mogu da se ostvare", rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Dodik je naglasio da podržava napore mađarskog premijera Viktora Orbana koji se odnose na borbu Mađarske za tradicionalne vrijednosti što se vidi i kroz donošenje zakona u vezi sa pravom na odgoj i obrazovanje djece u seksualnom smislu.

"Mađarska misli, a tako mislimo i mi i podržavamo stav da je to stvar porodice i da se ne može prepustiti nekom neorganizovanom i stihijskom događanju. Mađarska je odlučna u tom pogledu, a i mi ćemo donijeti sličan zakon jer smatramo da je pravo porodice da vaspitava svoju djecu i da će uvijek u tradicionalnim društvima, kakvo je i naše, majka biti žena, a otac muškarac, što je i po Božijim zakonima ispravno", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, sloboda seksualnog izržavanja jeste i treba da ostane stvar pojedinca, a ne javne debate, i ne treba da zadire u vaspitanje djece.

Dodik je najavio da će uskoro posjetiti Mađarsku i razgovarati sa premijerom Orbanom o nastavku političko-privredne saradnje i jačanju bilateralnih odnosa.