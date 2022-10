Dodik: Mađarska pouzdan partner

BUDIMPEŠTA – Bilateralni odnosi sa Mađarskom su najbolji mogući, i nema rješavanja balkanskih pitanja u okviru Evropske unije (EU), ukoliko u to nije uključena Mađarska.

To je, između ostalog, poručio srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, nakon sastanka sa Viktorom Orbanom, predsjednikom Vlade Mađarske, te dodao da bi za BiH od izuzetne važnosti bilo da dobije kandidatski status za članstvo u EU, ali da Srpska želi konkretne odgovore da li će tada biti ispunjena obećanja, poput onog da više neće biti visokog predstavnika u BiH.

"EU u Mađarskoj dobija pouzdanog partnera u procesima rješavanja svih pitanja ovog regiona. Mađarska se pokazala objektivnom i kao neutralan partner za sve procese koji se dešavaju na Balkanu", kazao je Dodik.

Na dnevnom redu razgovora sa prvim čovjekom mađarske Vlade, bila su i ekonomska i razvojna pitanja.

"Oni se odnose, na pitanja vezana za poljoprivredu. Mi ćemo razviti taj projekat i u drugoj i trećoj fazi kako je predviđeno, sve do iznosa od 100 miliona evra", naglasio je Dodik i dodao da su na stolu bili i energetski projekti.

"Dolazi teško i neizvjesno vrijeme za energetiku. Već smo dogovorili da u ponedjeljak neke naše radne grupe sjednu i da vide gdje možemo da se orjentišemo na izgradnju novih postrojenja. To je nešto čime se svijet biti okupiran u narednom periodu, posebno Evropa koja je prazna sa energetskim resursima, poput izvora gasa, nedovoljno nafte i proizvodnje električne energije. Mi hoćemo da budemo suvereni i da se naša prava osiguraju u skladu sa Ustavom BiH", rekao je Dodik.

Tema razgovora sa Orbanom bila je i kandidatski status BiH u EU.

Prema Dodikovim riječima, ukoliko to bude "kamuflaža, koja će u BiH ostaviti sve isto, u kojoj će ostati lažni visoki predstavnik, lažne sudije, i u kome će se involvirati međunarodna zajednica do neprimjerenih nivoa", onda to, kako je poručio, ne znači apsolutno ništa.

"Da li ovo znači ono što su nama uporno govorili u EU, a to je kada dobijemo kandidatski status, onda nema visokog predstavnika, nema stranih sudija, morate biti sami i suverena zemlja, navodno BiH. Ako stvari ostanu iste, ja ne vidim da je to promjena", kazao je Dodik.

Čestitam Miloradu Dodiku na njegovoj nedavnoj izbornoj pobjedi, napisao je mađarski premijer Viktor Orban na svom Tviter nalogu uz fotografiju sa srpskim članom Predsjedništva BiH.