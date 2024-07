Dodik: Marfi predstavlja one koji su spremni da ubiju (VIDEO)

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske rekao je da Majkl Marfi, ambasador SAD u BiH predstavlja one koji su "spremni da ubijaju" te da postoje indicije da "svaki mjesec dobija određene apanaže od muslimanske strane u kešu".

Dodik je rekao i da Marfi "predstavlja one koji su spremni da ubijaju i američka politika nije bila baš ona kojia nije rješavala probleme u svijetu".

"Preostalo mu je još to da uradi i da negdje da nalog ili se saglasi sa nekim ekstremnim njihovim službama i da nešto u tom pogledu poduzme. Mislim da je on spreman na to, ja razumijem da tamo ima nekih razumnih ljudi koji mu to neće dozvoliti takvu vrstu eskalacije ali mislim da je on od tipova koji je spreman da dadne naloge i zatraži likvidaciju", rekao je Dodik.

Kada je riječ o tome da Marfi "svaki mjesec dobija određene apanaže od muslimanske strane u kešu", Dodik je rekao i to da je to čuo od nekih ljudi iz SIPA koji to prate.

"Naravno da to krije, ne želi da se to sazna, ali jednog dana vjerujem da ćemo imati priliku da o tome razgovaramo. Ja ne mogu da tvrdim, ja samo prenosim ono što sam čuo i što mogu da čujem u kuloarima", rekao je Dodik.

On jrekao i da službenici američke Ambasade u BiH obilaze susjedne zemlje i banke od kojih traže da ne sarađuju sa Vladom Republike Srpske.

"I danas nema nijedne banke u Srpskoj koja je spremna ili iz straha od Amerikanaca ne smije da sarađuje sa Vladom Srpske", rekao je Dodik dodajući da su oni pokvareno uradili to da su posredstvom SWIFT-a nametunuli bankama obavezu da prate njihove sankcije te da banka ako hoće da koristi taj instrument međunarodnog plaćanja mora da prihvati da će pratiti američku politiku sankcionisanja.

Govoreći o sankcionisanim firmama, Dodik je rekao da su te firme kvalitetno vršile usluge i prodavale robe i da su plaćale sve poreze i doprinose i školovale ljude.

"Sve to se zaustavlja zato što Marfi smatra da treba da se sveti Republici Srpskoj, a onda i Miloradu Dodiku", rekao je Dodik.

Dodik je ponovio i da Republika Srpska ima prijetelje te da je jedna od zemalja izdvojila novac da pomogne Republici Srpskoj, ali da zbog blokada koji su učinili Amerikanci, taj novac se ne može doznačiti na račune Republike Srpske.

