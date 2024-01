Dodik: Marfi se ponovo miješa u stvari Srpske

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da saopštenje Ambasade SAD o obilježavanju Dana Republike predstavlja još jedno tipično miješanje američkog ambasadora u BiH Majkla Marfija u stvari Republike Srpske, gdje nije dobrodošao.

"Ne sviđa se ni meni 4. jul, koji je njihov praznik, pa šta da radim, oni su to izabrali. Šta on ima s tim? Šta on umišlja? Da li je to uloga ambasadora u bilo kojoj zemlji?", upitao je Dodik.

Dodik je rekao da je Marfi umislio da može da o svemu drži pridike, napomenuvši kako su američki ambasador i njegova institucija izopšteni iz Republike Srpske.

"Mi sa njima ne sarađujemo, mislimo da su zlonamjerni, da nemaju nikakav kvalitet, da je sramota što predstavljaju jednu tako veliku zemlju kakva je Amerika i da takav jedan ambasador neće ničemu doprinijeti", izjavio je Dodik novinarima u Banjaluci, prenosi Srna.

On je dodao da se nagledao i naslušao priča o istragama u vezi sa obilježavanjem Dana Republike.

"Oni misle da će samo na bazi činjenice da su lažno, vanustavno, formirali Sud i Tužilaštvo čitav jedan narod satjerati u logore, zatvore i tako dalje. Možda njemu to jeste namjera, samo on mora da zna da nije dobrodošao u Republiku Srpsku", istakao je Dodik.

Ambasada SAD u BiH saopštila je danas da je "Ustavni sud BiH u više svojih presuda jasno istakao da je obilježavanje Dana Republike Srpske 9. januara neustavno" i da SAD očekuju da će "relevantne institucije za provođenje zakona i pravosudne institucije provesti istragu o svakom slučaju kršenja zakona koji je povezan sa proslavom Dana Republike Srpske".

