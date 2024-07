Dodik: Marfi zalutao i umislio da može da se ponaša kao kauboj

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u intervjuu Srni da Republika Srpska ravnopravno učestvuje u svim procesima i ispunjavanju svih uslova neophodnih za napredak na evropskom putu i time je pokazala da želi da gradi partnerstvo sa EU, a spekulacije u vezi sa Planom rasta i kako Republika Srpska nešto blokira su klasične laži podmetanja.

"Naši stavovi su dobor poznati, Srpska mora biti vidljiva u svemu, zato i postoji mehanizam koordinacije, i nećemo dozvoliti da nam neko na 'mala vrata' oduzima prava koja nam Dejton i Ustav daju. Dakle, dejtonska BiH, time i Republika Srpska ne može da prihvati tri mjere koje su suprotne našem ustavnom okviru i kojim bi se stvorila dodatna nestabilnost.

EU treba stabilna dejtonska BiH i zato ih pozivam da čuju ono što im govorimo i prestanu da traže od nas nešto što podriva ustavni okvir BiH", poručio je predsjednik Dodik u intervjuu Srni upitan da prokomentariše navode Delegacije EU da BiH neće dobiti prvu bezuslovnu ratu predfinansiranja iz Plana rasta za Zapadni Balkan, jer nije usaglašena Reformska agenda.

Konaković ima većih problema sa zakonom nego sa Srpskom, pa neka se tome posveti

Na pitanje da prokomentariše poziv ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića upućen američkoj administraciji i EU da intervenišu ukoliko vlasti iz Srpske nastave s blokadama rada i neusaglašavanjem Reformske agende, Dodik je rekao da se "taj Elmedin toliko svezao i ukopao da mu niko više ne može pomoći".

"Ima on većih problema sa zakonom, nego sa Republikom Srpskom, pa mu savjetujem da se tome posveti, a da Republiku Srpsku ostavi na miru, jer ima ona ko o njoj brine", poručio je predsjednik Dodik.

On je naglasio da Republika Srpska jasno i nedvosmisleno odbacuje mjere koje zadiru u ustavno uređenje BiH i kojim bi se onemogućilo entitetsko glasanje i stvorila neka nova praksa, na koju bi se stranci opet pozivali.

"Završili su oni svoje sa 'praksiranjem' na nama, naučili smo lekcije svaki put kada smo išli s povjerenjem da će se poštovati dogovoreno. Na prvom mjestu ustavna, dejtonska, samostalna BiH, bez međunarodnog intervencionizma, pa onda možemo govoriti o nečemu drugom. Vratimo se na ispunjavanje 14 prioriteta. Ko njih blokira? Hoće li Elmedin da malo o tome pričamo? Bošnjaci su blokirali Dom naroda zbog Ustavnog suda, a nama ispostavljaju račune. Potrebno je više iskrenosti i transparentosti u odnosima i onda sve postaje jasno", istakao je Dodik.

Kao prvo, rekao je on, Srpska ništa i nikog ne blokira i samo traži da se ustavno uređenje BiH poštuje. "Od toga nećemo odstupiti ni po koju cijenu, a vi nastavite da tužakate i idete strancima. Očekujemo da će prijatelji iz Evrope uvidjeti greške i ko ih pravi", rekao je predsjednik Srpske.

Farsu u Domu naroda režirao Marfi, nezadovoljan što mora da napusti BiH

Govoreći o dešavanjima u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH nakon što je CIK BiH, gotovo dvije godine nakon izbora, umjesto Narodne skupštine Republike Srpske ustoličio delegata iz PDP-a u ovaj dom, uprkos činjenici da je legalno i legitimno izabrana Snježana Novaković Bursać odmah nakon izbora, predsjednik Srpske je rekao da je američki ambasador u odlasku napravio novu krizu za BiH i izazvao haos u svim institucijama, ne samo u Domu naroda.

Zato se danas, kaže on, brže bolje objavila odluka koja bi svakog legalistu i pravnika natjerala da baci svoju diplomu i da se pita gdje to živi - je li ovo džungla ili smo u plemenskoj zajednici, pa treba da pri zdravoj svijesti i pameti prihvatimo objašnjenje jednog od članova nelegitimnog CIK-a, koji su na sličan, sumnjiv način izabrani bez poštovanja procedura, koje glasi da je "pravna situacija takva da se odluka donosi kao da se donosila u doba kad uopšte nisu bili dodijeljeni mandati, kao da se mandat dodjeljuje prvi put".

"Valjda žele da se svi pretvaramo da se prethodne dvije godine nisu desile i još su tu sramotu i bezakonje upakovali u formu nekakve odluke. To je potpuno kršenje Izbornog zakona i prava, Ustava BiH i ove institucije su ovakvom odlukom ugrozile i javni interes, jer cijeli postupak oduzimanja mandata se prikriva na način da se sramno tvrdi da nema oduzimanja, nego se već legalno dodijeljeni i potvrđeni mandat ponovo, prvi put, dodjeljuje nekom drugom", naglasio je Dodik.

Predsjednik Srpske je rekao da je to klasičan primjer izlaska iz okvira prava i zakona, te da se nelegalno izabrani CIK upustio u opasne radnje.

"Mi ćemo iskoristiti sva pravna sredstva da to dokažemo. Ako tvrde da izbor nije bio u skladu sa procedurom, onda se sve vraća na Narodnu skupštinu Republike Srpske i tu se završava svaka priča, ali ne oni su izabrali da nastave dalje sa ovom farsom, jer ih je sve primorao /Majkl/ Marfi koji ne može da podnese činjenicu da odlazi iz ove zemlje upravo zbog haosa koji je napravio", ukazao je Dodik.

Predsjednik Srpske je konstatovao da niko normalan nikada ne bi dopustio da se ovakva odluka smatra važećom, te ponovio da je sve ovo farsa koju će do kraja razotrkiti.

"Jasno je da nije postojao nijedan način da se legalno oduzme dodijeljeni mandat delegatu, jer to Izborni zakon ne predviđa i zato su smislili ovu prevaru, zbog koje će odgovarati pravno svi oni koji su se upustili u to", rekao je Dodik u intervjuu Srni.

On je podsjetio da sve ovo gledamo u Ustavnom sudu BiH, gdje stranci sa Bošnjacima dopišu njihova proizvoljna pravila, suprotno Ustavu i onda kažu odluke Ustavnog suda su obavezujuće.

"Ma nemoj, i mi to kao treba da poštujemo, dok isti taj Ustavni sud djeluje antiustavno?! Naravno da nam ne pada napamet da učestvujemo u tom bezakonju. Ovaj iz PDP-a /Nenad Vuković/, 'delegat' zvani kinder jaje, što likuje, da ima imalo pameti i obraza i da želi dobro svom narodu nikada ne bi pristao da na ovakav način dolazi do pozicije. To sve govori o partiji kojoj pripada i o njemu lično", istakao je predsjednik Dodik i podsjetio da delegate iz Republike Srpske bira Narodna skupština, te da je to jedini mogući i legalan način, sve drugo je pokušaj poništavanja insitucija Srpske na šta se nikada neće pristati, na žalost Marfija i PDP-a.

Ispod svakog nivoa je da likove koji se lažno predstavljaju komentariše legitimno izabran predsjednik RS

Na pitanje da prokomentariše izjavu njemačkog državljanina Kristijana Šmita, koji se lažno predstavlja za visokog predstavnika u BiH, nakon sastanka sa japanskim ministrom inostranih poslova Joko Kamikavom, da je BiH trenutno potrebno, kako je rekao, mnogo podrške i da se suočava sa izazovnom periodu, "jer postoje neke strane koje žele blokirati procese", te pozvao "svakoga ko ima bilo kakav kontakt s ljudima u Banjaluci da ih upozori da brinu o potrebama građana, a ne da igraju igre i donose zakone kao što je zakon o izborima", Dodik je odgovorio da ne zna zašto bi on komentarisao tamo nekog Kristijana Šmita, s obzirom na činjenicu da BiH nema visokog predstavnika, a i ne ide i ispod svakog je nivoa da likove koji se lažno predstavljaju komentariše legalno izabrani predsjednik Republike Srpske.

"Ali, s obzirom da se ta osoba dotiče zvanične Banjaluke i Republike Srpske, kratko ću odgovoriti. Ako već ima neko ko još kontaktira s ovim njemačkim prevrantom neka mu objasni da njegovo prisustvo u BiH sabotira evropski put i da on nema šta da pominje Republiku Srpsku i da to prestane da radi, jer tako prlja njeno sveto ime. On je nepoželjna osoba za Srbe, jer je prevarant koji je prevarom došao u BiH i nelegalno u njoj boravi, jer nema ni potvrdu da može da boravi", naglasio je predsjednik Srpske.

On je naglasio da taj lik pokušava da zastraši ljude nekakvim odlukama koje objavljuje putem internet stranice i u Federaciji su pristali na to, jer misle da se tako mogu obračunati sa Republikom Srpskom.

"Stranac je nelegalno došao ovdje, dao sebi za pravo da dopisuje zakone i još kaže 'od sada će biti kako ja kažem' i svi u pravosuđu su pristali na to. To je poraz BiH i pokazatelj u kolikoj je krizi. Pa to nema nigdje na svijetu, osim u ovoj vještačkoj tvorevini zvanoj BiH. NJegov boravak ovdje ima samo jedan cilj, a to je da se zastraše Srbi kako bi ih primorali da predaju imovinu u ruke stranaca. Grdno se prevario, od toga nema ništa. Srbe mnogo jači, kompetentniji i autoritatvniji nisu zaplašili, pa neće i on, koji je zalagao za rehabilitaciju nacista koji su poinili zlo u 2'. vijeku. Taj film kristijan u Republici Srpskoj neće gledati, jer nikada nećemo dati svoju imovinu, a on neka plaši koga hoće, Srbe sigurno neće", poručio je Dodik.

Marfi se precijenio, opozvan jer je neko uvidio da ništa dobro nije uradio

Što se tiče saopštenja Majkla Marfija i Ambasade SAD u Sarajevu u kojem se navodi da se "Republika Srpska na Banjalučkoj berzi u posljednih 18 mjeseci zadužila za više od 1,1 milijardu KM i da je to značajan iznos, predsjednik Srpske je rekao da je Amerika danas, za informaciju Marfiju da zna šta ga čeka kad se vrati kući, u većoj krizi nego Republika Srpska i duboko podijeljena.

On je dodao da je Marfi ovdje zalutao i da se precijenio, jer je umislio da može da se ponaša kao kauboj neki duži period i to mu se obilo o glavu.

"Na kraju, uspio je da ratuje sa svima. Ni Bošnjaci ga ne vole, ali ga se plaše i zato se javljaju na njegove pozive. Mi ga se ne plašimo i zato laže i podvaljuje. Tek će on da gleda i čita o uspjesima Srpske tamo nedgje iz Amerike, jer on je ostrašćni srbomrzac i znam da će i dalje da prati i čita sve šta se deršava u Republici Srpskoj. Na njegovu žalost, informacije mu se neće svidjeti, jer će Srpska da napreduje, politička karijera Milorada Dodika, koga najviše mrzi, i dalje će ići uzlaznom putanjom, a partija na čijem sam čelu - SNSD bilježiće nove i nove, još ubjedljivije pobjede", naglasio je Dodik.

Šta reći o Marfiju, kaže Dodik, kada je sve rečeno time što je opozvan iz BiH i prije isteka mandata.

"Neko pametan u SAD je vidio da ništa nije uradio, osim šta je zatrovao ovu sredinu i podijelio je do maksimuma. Ali, mi nikada nismo ni marili za njega, jačali smo naše kapacitet i upravo takvi poput njega motivisali su nas da radimo još bolje, da vide da Srbi nisu ni glupi ni ludi, a ni podanici, da znaju da cijene i poštuju svoje i da znaju koje resurse imaju, kao i da ih neće predati takvim kao što je Marfi, koliko god da prijete, ucjenjuju i lažu", naglasio je Dodik. . Podrška Trampu

Prema njegovim riječima, sada u SAD svi čekaju da se okonča ova agonija i da Donald Tramp dođe na vlast, da bude predsjednik Amerike, jer on zna koliko je važna Mađarska i njena politika i koji želi da okonča ratove, u čemu ima i našu podršku, i sigurno je da ih ne bi ni bilo da je on sjedio u Bijeloj kući.

"Slažem se i sa njegovim potredsjedničkim kandidatom da je politika NJemačke često slaba, a ni sam ne bih bolje opisao Britaniju. Ono što premijer Viktor Orban radi u Mađarskoj trebao bi biti recept za svaku suverenu zemlju i mnogi bi mogli da nauče dosta od njega. Svijetu treba da se vrate porodične vrijednosti, da jača nacionalni identitet, a ne da se to ruši, jer njihovim rušenjem ruše se temelji svakog društva", zaključio je predsjednik Milorad Dodik u intervjuu Srni.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.