Dodik: Međunarodna zajednica već 25 godina ruši Dejton

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da je nedavno usvojena Deklaracija SDA antiustavna jer negira postojanje ustavnog poretka kakav je sada u BiH, ali da to nije ništa novo jer međunarodna zajednica već 25 godina ruši Dejtonski sporazum.

"Visoki predstavnik koji je zadužen da štiti Dejtonski sporazum učinio je sve da ga uruši do mjere donošenja zakona koji su protivustavni. Tako da mi danas imamo nametnute zakone visokih predstavnika, neki su verifikovani navodno u skupštini, ali svi su jednako protivni ustavu", rekao je Dodik za RTS.

On je naveo primjer Savjeta ministara koji se ustavom definiše kao pomoćni organ Predsjedništva BiH, a visoki predstavnik mu je dao opis posla koji bi mogao da bude neka vrsta vlade.

"Danas će Bošnjaci reći da je to vlada, a mi ćemo reći da je pomoćni organ", rekao je Dodik i dodao da Bošnjaci pokušavaju da nametnu pitanja koja su njima najvažnija.

On je potvrdio da je na današnjoj sjednici Predsjedništva BiH dogovoreno da će 8. oktobra zajednički biti na sastanku u Beogradu kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kada će doći i predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan.

"Mi ćemo doći kasnije tokom tog događaja. Taj dan biće položen i kamen temeljac za izgradnju mosta na Savi kod Rače gdje bi se gradio most koji će biti u dimenzijama auto-puta i promovisali bismo početak izvođenja radova na trasi od Kuzmina do Rače i dalje prema Bijeljini i spoj sa auto-putem koji smo već doveli do Doboja", rekao je Dodik.

On je istakao da je to veliki događaj za Republiku Srpsku.

"Autoput Banjaluka-Doboj već postoji. Mi želimo da u narednih pet-šest godina izgradimo tu dionicu i da kompletno autoputem spojimo Banjaluku sa Beogradom", rekao je Dodik.

Dodik vjeruje da će taj autoput biti gotov za pet do šest godina i da će to biti ne samo velika infrastrukturna, nego i politička pobjeda Srpske.