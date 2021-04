Dodik: Mi se ne pripremamo ni za kakav rat

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, najavio je, nakon sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj na Kozari, formiranje pregovaračkog tima za razgovore s predstavnicima druga dva naroda.

Dodik je istakao da je situacija u BiH dosta složena i da ova grupacija stranaka treba da ima "valjanu procjenu" šta da čini.

"To je naš odgovor ovima iz FBiH koji stalno pozivaju na rat. Prije nekoliko sati nas je Izetbegović sve zajedno nazvao pogrdnim imenom. Ako žele da spriječe situaciju koja ide ka raspadu, ona treba da izbjegava takvu vrstu jezika. Mi nećemo ratovati, ne pripremamo se ni za kakav rat. Ovo što pričaju Bakir, Komšič i Džaferović je retorika gubitnika. Mislim da nemaju sljedbenike za to. Dajte da razgovaramo o miru, Ustavu BiH, Dejtonu, bez stranaca, da se dogovorimo kako ovo da funkcioniše i da to poštujemo. Sada nam u kuloarima kažu da se raziđemo, ali na miran način, a ne ratom. RS se neće razići ratom", rekao je Dodik nakon sastanka vladajuće koalicije u RS.

On je rekao i da ako ne bude inicijativa koje RS daju priliku da se dalje razvija, mirni razlaz će biti rješenje.

"Ali ako ne budu inicijativa koje daju RS da bude uspješna, naravno da imamo pravo da o tome razmišljamo. Dakle, nikakva pozivanja na nasilje, disolucije, nikakvo nametanje nečega lošeg drugima", dodao je Dodik.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović rekao je za O kanal da ne može reći da neće biti rata i da bi "radije danas umro nego dopustio da genocidaši zavladaju dijelom BiH".