Dodik: Mislim da je ovo prevršilo svaku mjeru

Bojan.BL2

upozorenje BojanBL i banda su sve e - mail adrese koje njima ne odgovaraju hakovali , promijeniti nalog i dalje se raspitati kod nekog IT stručnjaka da se maksimalno zaštiti , kad god se i dalje bude prijavljivao putem svog naloga BojanBL i banda mogu pisati u to ime jer su sve naloge , e - mail adrese hakovali i e -mail se mora promijeniti i maximalno zaštititi a prije toga se raspitati sa nekim IT stručnjakom BojanBL i banda to nikada neće priznati i uvijek će se kao i do sada služiti lažima a nastaviće hakovati tuđe naloge da bi mogli da pišu umjesto njih jer to su mala djeca koja su preskočila slikovnice i jedan stepen razvoja pa su ostali maloumni ali hakovati i sve što ne valja odlično znaju jer imaju i savjetnike , sutra će se on javiti da kaže svoje hahaha pametno mišljenje , sad je još umoran od lumpovanja i krivo mu je što nije smio da udari na policiju kao i mnogim drugim i moj profil su hakovali jer se BojanBL mogao prijaviti i na moj nalog sinoć mamu im ...... staće i njima neko za vrat