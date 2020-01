Dodik: Mitropolit Mihailo bolje da je išao na psihijatriju

BANJALUKA - Mitropolit nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve Mihailo Dedeić bolje da je išao na psihijatriju nego na televiziju, rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik je to rekao na upit novinara da prokomentariše izjavu Dedeića koji je gostujući na jednoj televiziji rekao da je Republika Srpska uzrok rata u BiH i da ne treba da postoji.

"On nije nikakav mitroplit, niti ga iko kao takvog priznaje. On je `samoproglašeni`, a na Balkanu ima mnogo samoproglašenih raznih tipova“, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci povodom navoda Dedeića izrečenih na HRT-u da je Republika Srpska kriva za rat i da ne treba da postoji.

Dodik je podsjetio da vaseljenski patrijarh nije priznao tog mitropolita, te da je svojim pismu ukazao da Crna Gora ne može da se prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi na način kako to sada čini.

"To što mu Hrvati daju značaj, to je iz njihovih razloga. Sve što se dešava je da bi se Srbi mogli okarakterisati kao loši i da se po njima pljuje ili šire laži. To nije ništa novo. Takvo nešto uvijek ima visoko mjesto u njihovim informativnim emisijama i zato se i taj potpuno marginalan tip tamo i našao", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, tu, nazovi vjersku veličinu, silom zakona u Crnoj Gori moraju uvoditi u neku njegovu funkciju. "On prvo treba da ima podršku naroda, kao što to danas ima SPC u Crnoj Gori, pa da onda bude relevantan da se o njemu bilo šta govori", naglasio je Dodik.

Takođe, Dodik je ocijenio je neprihvatljivim crnogorski Zakon o slobodi vjeroispovjesti, jer je njime učinjena diskriminacija prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) i njenoj imovini, te da treba podržati zahtjeve za njegovo ukidanje.

Dodik je naveo da se tim zakonom SPC i njena imovina pokušavaju staviti u nejasan status.

On smatra da treba podržati zahtjeve da taj zakon u Crnoj Gori bude ukinut i da SPC bude sigurna da može imati isti status kao što ga imaju i druge vjerske zajednice u toj državi.

"Diskriminacija, koja je učinjena, stvorila je to da su druge vjerske zajednice povlaštene, a SPC je ostala da se s njom obračunava", rekao je Dodik, koji je danas učestvovao u litiji ulicama Banjaluke u znak podrške srpskom narodu i SPC u Crnoj Gori.

On je dodao da su Katolička crkva, Jevrejska zajednica i Islamska zajednica napravili posebne ugovore sa crnogorskom državom, dok je status SPC jedino ostao nedefinisan.

"Drago mi je što se srpski narod okuplja oko SPC u danima kada se obilježavaju važni datumi, kao ovaj današnji. Želim reći da smo Božić proslavili, što je vidljivo, u najmasovnijem okupljanju. I danas je Banjaluka pokazala da ima odgovornost prema ukupnom državnom i nacionalnom pitanju i zato je danas ovde bio impozantan broj ljudi", naglasio je Dodik.

Prema njegovim rječima, današnja litija u Banjaluci bila je posvećena podršci srpskom narodu i Crkvi u Crnoj Gori u nastojanjima da se pokaže jedinstvo kada je riječ o odbrani srpskih svetinja, ma gdje da se nalaze.