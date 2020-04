Dodik: Mjere i disciplina građana osujetili eskalaciju epidemije

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je kombinacija zdravstvenih i administrativnih mjera uz disciplinovano ponašanje građana pomoglo da Srpska nema eskalaciju epidemije virusa korona.

Dodik je istakao da se ogromna većina građana tokom vaskršnjih praznika pridržavala mjera, te da im zahvaljuje na tome.

"Naš narod je vjerujući, privržen je Crkvi i tradiciji. Veliku odgovornost imalo je sveštenstvo, a posebno vladike i patrijarh, koji su razumjeli kakvo je vrijeme i na taj način su i reagovali. Kada se tome doda disciplina i odgovornost ljudi, onda mogu reći da je sve prošlo kako treba", naglasio je Dodik.

On je za ATV rekao da su rigorozne mjere bile neophodne zbog svih građana, te da je postojala opasnost da neodgovornim ponašanjem bude poništen dosadašnji uspjeh u borbi protiv virusa korona.

"Bilo bi neodgovorno da sada, kada smo pri kraju epidemije, koju nismo savladali, ali je stavljamo pod kontrolu, sve pokvarimo za vaskršnje i prvomajske praznike. Prvi maj je još jedan datum kada ćemo morati da ostanemo u kućama i da bismo poslije toga mogli da pokušamo da vratimo neke elemente normalizacije života, prije svega, kada je riječ o poslu i radu prodavnica i radnji iz uslužnog sektora. To smo već dogovorili, ali to zavisi od toga kakva će slika biti za desetak dana", kaže Dodik.

Na pitanje da li je izvjesnija odluka o relaksiranju ili uvođenju rigoroznijih mjera, Dodik je naveo da to ne zavisi samo od prilika u Srpskoj.

"To prevashodno zavisi od razvoja epidemiološke situacije u regionu i kod nas. Ako prebrodimo još 1. maj kao epidemiološki opasan termin i kada prođe sedam dana od toga, vjerujem da iza Đurđevdana /6. maja/ možemo da razmišljamo o ublažavanju nekih mjera. Možda i prije 1. maja budu otvorene neke prodavnice jer o tome razmišljamo. Sigurno neće biti ukinute sve mjere, moramo ostati oprezni jer ne smijemo na kraju dovesti sve u pitanje", poručio je Dodik.

Govoreći o uspostavljanju karantina pri graničnim prelazima, Dodik je naveo da su se trudili da u njima obezbijede maksimalne moguće uslove za takav način života.

"Koristili smo naše najbolje kapacitete. Odluku o uspostavljanju karantina smo donijeli da bismo naše ljude zadržali u inostranstvu jer bi masovan dolazak bio i masovna prijetnja koja može predstavljati dodatni udar na naš zdravstveni sektor i ekonomiju. Ta mjera se pokazala prilično uspješnom i korisnom", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, to nije bila mjera protiv ljudi iz Srpske koji žive i rade u inostranstvu.

"Svjesni smo da se mnogi nalaze u delikatnoj situaciji jer znatan broj njih ostaje bez posla i nema zdravstveno osiguranje za razliku od Republike Srpske gdje je svaki čovjek za vrijeme epidemije mogao da računa na usluge zdravstvenog sistema. I zbog toga je veliki broj naših ljudi odlučio da se vrati u Srpsku", naveo je Dodik.

Ističući da vlast ostaje zahvalna medicinskom osoblju, Dodik je rekao da su zbog toga odlučili da iz zahvalnosti, ako je to moguće iskazati na taj način, svim radnicima u zdravstvu bude isplaćeno po 1.000 KM.

Dodik je podsjetio da će pred 1. maj isti iznos biti isplaćen i policiji, komunalnoj policiji, inspektorima Inspektorata Republike Srpske i pripadnicima Republičke uprave civilne zaštite.

"To nije bilo lako obezbijediti, ali i u vanrednoj situaciji treba pokazati da imamo osjećaj za njihovo zalaganje", rekao je Dodik.

Govoreći o negativnim komentarima i prijedlozima da umjesto jednokratne pomoći budu povećane plate zdravstvenim radnicima, Dodik je istakao da je većina ljudi iz sadašnje opozicije bila u vlasti i imala priliku da se pokaže.

"Ali nikada nisam čuo da su uradili tako nešto", naveo je Dodik.

Svi u svijetu, dodao je on, saglasni su da će ekonomija imati znatan pad, te da to neminovno dovodi i do smanjenja javnih prihoda.

"Naša politika je da moramo očuvati dio javne potrošnje kroz javni sektor, jer ako smanjimo plate javnom sektoru onda se smanjuju prihodi javnih fondova, kao što je Fond zdravstvenog osiguranja. To bi dovelo do udara na zdravstveni sektor jer bi imao manje novca. Zbog toga smo se opredijelili da očuvamo nivo plata u javnom sektoru, ne da bismo pravili razliku u odnosu na realni sektor, nego da bismo očuvali osnovnu funkciju države", pojasnio je Dodik.

On je podsjetio da javni sektor u Srpskoj učestvuje u prihodima javnih fondova sa više od 60 odsto.

"Ako bismo smanjili primanja u javnom sektoru, fondovi ne bi mogli da funkcionišu. Oni /opozicija/ to ne vide, niti to žele da vide, već idu za jeftinim političkim poenima koje misle da će pridobiti na takav način", kaže Dodik.

Prema njegovim riječima, predsjednik PDP-a Branislav Borenović i ostali lideri opozicije predstavljaju samo da u Banjaluci ništa ne valja, a da je u Sarajevu sve u redu.

"Naravno da je Borenović slobodan u Sarajevu kada ga obožavaju zato što se bavi masovnim izdajama koje su ovdje nedopustive. Radi se o ljudima koji mrze ovaj narod zato što nije glasao za njih. Zato su spremni da na nivou BiH rade na štetu Srpske. Iz tog razloga to rade Borenović i /Mirko/ Šarović. Oni ne mogu da oproste narodu što nije glasao za njih", naglasio je Dodik.

On je naveo da Srpske trenutno u skladištima ima po pet miliona rukavica i maski za potrebe stanovništva, koje su uspjeli da nabave u ovom teškom vremenu.