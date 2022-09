Dodik: Moguć vitalni interes zbog imenovanja njemačkog ambasadora

BANJALUKA - Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, rekao je da će u narednih nekoliko dana odlučiti da li će zatražiti vitalni nacionalni intres na imenovanje njemačkog ambasadora u BiH.

On je pojasnio da su njegovi razlozi protiv njemačkog ambasadora jasni od ranije, ali da nije bilo osnova da se ova tačka stavi na dnevni red vanredne sjednice Predsjedništva.

"Glasao sam za pristupanje BiH evropskom mehanizmu Civilne zaštite jer su svi nivoi vlasti u biH, uključujući i RS, dali saglasnost", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je Predsjedništvo ponovo odbilo njegove tačke o proglašenju Šmita personom non grata, pristupanju BiH Otvorenom Balkanu, izgradnji aerodroma Trebinje i interkonekciji gasovoda iz Srbije kroz RS.

On je rekao da ostaje pri prijedlogu da se zatraži smjena Šefika Džaferovića, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Dodik je rekao da je rezolucija Bundestaga na štetu RS a u korist bošnjaka i da je to neprihvatljiva u nedobronamjerna politika.

"Sve dok se Njemačka ne odrekne ove rezolucije ne može da bude prihvaćeno. Ovo je pokušaj okupacije", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je na sceni njemačka politika koja je usmjerena protiv RS i govori o njemačkim lošim namjerama.

"RS ne može da dozvoli da bude ekonomski potlačena", dodao je Dodik.

Rekao je da je njegovo da pokrene vitalni interes u NS RS , ali da već može da predvidi kako će se ponašati pojedini poslanici a da će narod to sve da vidi.

"Ako skupština kaže da sam ja u pravu onda je ona snazi, a ako nema 56 poslanika za tako nešto onda to znači da je RS dala saglasnost da dođe taj Nijemac. Nemam ništa protiv toga, ako to bude, to je onda njihva odluka", rekao je on.